Теперь зеркало после душа не запотевает: один проверенный годами лайфхак

Оказывается, ничего сложного в том, чтобы зеркало не запотевало. Старинным лайфхаком, которым пользовались еще наши родители, поделился автор Дзен-канала "Реализатор идей".
Что понадобится
кусочек обычного мыла (хозяйственного или детского)
мягкая сухая ткань (микрофибра идеально подойдет)
Главное — никакой химии.
Мыло создаёт тонкий водоотталкивающий слой. Когда пар встречает обработанную поверхность, он скользит, не оседая каплями.
Пошагово:
Зеркало должно быть чистым и сухим.
Натираем поверхность мылом тонким слоем, крест-накрест или кругами.
Полируем мягкой тканью до прозрачности, не оставляя разводов.
Зеркало не будет запотевать на протяжении 3-5 дней, после чего процедуру можно повторить.
Кстати, этот метод работает еще и для душевых кабин.
