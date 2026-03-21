Теперь зеркало после душа не запотевает: один проверенный годами лайфхак
Теперь зеркало после душа не запотевает: один проверенный годами лайфхак

Опубликовано: 21 марта 2026 15:46
 Проверено редакцией
Legion-Media
Каждое утро одно и то же: горячий душ, а зеркало в ванной мгновенно покрывается паром.

Оказывается, ничего сложного в том, чтобы зеркало не запотевало. Старинным лайфхаком, которым пользовались еще наши родители, поделился автор Дзен-канала "Реализатор идей".

Что понадобится

  • кусочек обычного мыла (хозяйственного или детского)

  • мягкая сухая ткань (микрофибра идеально подойдет)

Главное — никакой химии.

Мыло создаёт тонкий водоотталкивающий слой. Когда пар встречает обработанную поверхность, он скользит, не оседая каплями.

Пошагово:

  1. Зеркало должно быть чистым и сухим.

  2. Натираем поверхность мылом тонким слоем, крест-накрест или кругами.

  3. Полируем мягкой тканью до прозрачности, не оставляя разводов.

Зеркало не будет запотевать на протяжении 3-5 дней, после чего процедуру можно повторить.

Кстати, этот метод работает еще и для душевых кабин.

Ранее мы писали о 10 идеях из дорогих отелей, которые актуальны для дома.

Автор:
Александр Асташкин
