10 идей из дорогих отелей, которые актуальны для дома – дешево и стильно

Идеи для комфортного дома из путешествий

Каждый человек хочет сделать свою жизнь удобнее, красивее и приятнее. Но иногда мы просто не знаем, с чего начать или как именно должен выглядеть тот самый комфорт. Однако можно подглядеть, как организовывают пространство в отелях, и перенести лучшие идеи к себе домой.

Гладильная доска в шкафу

При заказе гардеробной или шкафа можно предусмотреть специальный отсек для доски. Рядом удобно хранить утюг и отпариватель.

Темные полотенца

В спа-зонах отелей часто используют полотенца глубоких темных тонов: серые, шоколадные или черные. Это выглядит дорого и стильно.

Полотенца-рулоны

В отелях и ресторанах полотенца часто сворачивают в плотные рулоны и укладывают в корзины или на полки. Не обязательно скручивать все банные полотенца, но для кухонных этот способ идеален. Рулоны удобно хранить в ящике - они занимают мало места и всегда под рукой.

legion-media

Крем для рук у раковины

В дорогих отелях и ресторанах около раковины часто стоит не только мыло, но и крем для рук с дозатором. Главное - найти аромат, который будет приятен всем домочадцам.

Домашний массажер

В отелях всегда есть возможность расслабиться в спа-кресле или с помощью массажных приспособлений. Можно купить компактный массажер для дома: для ног, спины или шеи. Это позволит устраивать сеансы релаксации после работы.

Красивая посуда каждый день

В отелях даже обычная вода из роскошного бокала кажется вкуснее. Пить чай из изящной кружки с двойным дном или воду из красивого стакана можно и нужно каждый день - это поднимает настроение.

Однотонное постельное белье

Интерьеры дорогих отелей редко пестрят рисунками на постельном белье. Однотонные ткани создают ощущение спокойствия и воздушности. Можно отказаться от простыней с лебедями и розами в пользу спокойных, ровных оттенков. Это визуально расслабляет и делает спальню более уютной.

legion-media

Парфюм для интерьера

Приятный запах в холле - визитная карточка любого хорошего отеля. Справиться с кухонными ароматами или запахами с улицы помогут интерьерные духи. Их распыляют на шторы, ковры или обивку мебели. Альтернатива - автоматические аромадиффузоры, которые создают постоянный легкий фон.

Графин для воды

На отельных завтраках воду часто подают в больших стеклянных емкостях с краником. Такой графин или лимонадница отлично впишутся и в домашнюю обстановку. Наливать воду из него удобнее, чем из бутылки, а сам он служит стильным элементом декора кухни.

Чиа-пудинг

Это полезное блюдо давно стало классикой отельных завтраков, хотя его очень просто готовить дома. Достаточно залить семена чиа молоком или йогуртом, добавить мед и фрукты, оставить в холодильнике на ночь - и полезный завтрак готов без лишних хлопот, сообщает "Сладкий Персик".

