Для спатифиллума в марте - идеально: как понять, что женское счастье пора пересадить: 3 сигнала
Для спатифиллума в марте - идеально: как понять, что женское счастье пора пересадить: 3 сигнала

Опубликовано: 21 марта 2026 14:43
 Проверено редакцией
Городовой ру
Когда пересаживать "женское счастье", как выбрать горшок и грунт

Спатифиллум, в народе известный как «Женское счастье», поселился на многих подоконниках. Его любят за блестящие тёмно-зелёные листья и необычные белые «паруса» соцветий. Но чтобы растение радовало здоровьем и регулярно цвело, его нужно вовремя пересаживать.

Когда пересаживать спатифиллум: 3 признака

Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — раз в 2–3 года. Но лучше ориентироваться не на календарь, а на состояние растения. Верные сигналы, что горшок стал тесноват:

  • Корни выглядывают наружу — из дренажных отверстий или на поверхность почвы.
  • Земляной ком полностью оплетён корнями — при извлечении из горшка он превращается в плотный войлок.
  • Листья вянут после полива — корням не хватает места, и вода застаивается.

Оптимальное время для пересадки — ранняя весна, до начала активного роста, напоминают эксперты. Но если растение явно нуждается в срочной помощи, можно пересадить и в другое время года.

Как выбрать горшок для спатифиллума

Спатифиллум цветёт только тогда, когда корни полностью освоят весь объём горшка. Поэтому слишком просторная ёмкость оставит растение без цветков. Новый горшок должен быть всего на 2–3 см шире предыдущего.

Корневая система у спатифиллума мочковатая, растёт не столько вглубь, сколько вширь. Поэтому выбирайте невысокий, но достаточно широкий горшок. Оптимальное соотношение глубины к диаметру — 2:3. На дне горшка обязательно должны быть дренажные отверстия. Слой дренажа (керамзит, галька, битый кирпич) — 2–3 см.

Какой грунт выбрать

В природе спатифиллумы растут во влажных тропических лесах, на богатых органикой почвах. Для домашнего выращивания им нужна лёгкая, рыхлая, влагоёмкая земля со слабокислой реакцией. Готовый грунт проще всего купить в магазине. Ищите специальную смесь:

  • для спатифиллума;
  • для ароидных;
  • для цветущих тропических растений.

Хорошо, если в грунте есть биогумус, перлит, вермикулит, древесный уголь, сосновая кора. А вот универсальные грунты с высоким содержанием торфа (более 50%) не подходят: они слишком быстро пересыхают.

Отдельный вопрос — пересадка после покупки. Магазинные спатифиллумы часто продаются в транспортировочных горшках с торфяным грунтом. Пересадить такой цветок нужно обязательно, но не сразу. Дайте ему 1–2 недели на адаптацию к новому дому. Если растение цветёт, лучше дождаться окончания цветения.

Ранее Городовой рассказал, какая подкормка нужна герани.

