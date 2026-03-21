1 ложка под корень – и герань не узнать: изумрудные листья, а стебли словно налились – мартовская подкормка творит чудеса

В марте комнатные растения пробуждаются после зимней спячки. В это время герань может выглядеть ослабленной: листья желтеют, а стебли становятся тонкими.
Причина кроется в дефиците питательных веществ в почве. Чтобы растение быстро набрало силу и вошло в фазу активного роста, ему необходимо помочь.
Секрет питательной подкормки
Восстановить силы герани поможет простое средство на основе риса. Такое удобрение насыщает цветок комплексом необходимых микроэлементов. Благодаря натуральному составу растение быстро трогается в рост и легче адаптируется к переменам погоды.
Польза рисового настоя
Рис содержит множество полезных элементов. В его составе присутствуют витамины группы B, а также E и K. Минеральный комплекс включает железо, калий, магний, йод и кальций. Отвар, приготовленный на его основе, действует мягко: постепенно обогащает почву и улучшает ее структуру.
Как приготовить и использовать
Столовую ложку риса заливаем 100 мл теплой воды и оставляем на 2 часа настаиваться. Готовый настой процеживаем и добавляем чистую воду, чтобы получился 1 литр.
Поливать герань необходимо строго под корень. Оптимальная дозировка на один цветок составляет 7 столовых ложек готового раствора. Такой полив рекомендуется проводить регулярно, но не чаще одного раза в 2 недели, сообщает "60 Соток в Сибири".
