2 г в воду – и фикус Бенджамина растет как заведенный: новые ветки и листья лезут наперегонки – об облысении можно забыть

Тонкости выращивания фикуса Бенджамина: 5 важных правил

Фикус Бенджамина способен украсить любой интерьер. Ведь это красивое, вечно-зеленое и относительно неприхотливое растение с пышной кроной. Но иногда фикус начинает "лысеть", массово сбрасывая листья и все больше напоминая сухую корягу. Как исправить ситуацию, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала агроном Елена Николаева.

Грунт

По словам эксперта, грунт для фикуса Бенджамина должен на 80% состоять из верхового раскисленного торфа и на 20% – из вермикулита, перлита и цеолита или диатомита. На дно горшка нужно уложить дренажные камни.

Обрезка

Фикус Бенджамина следует стричь 2 раза в год. В результате он нарастит пышную крону. При стрижке растение может выделять сок: в этом нет ничего страшного.

Полив

В среднем фикус Бенджамина следует поливать 1 раз в 5-7 дней.

Подкормка

Для оздоровления фикуса Бенджамина и наращивания листвы следует развести 2 грамма любого удобрения с формулой NPK 18-18-18 и 20 миллилитров экстракта пихты в 1 литре воды. Все размешать и полить фикус под корень.

Удобрение 18-18-18 обеспечивает фикус азотом, калием и фосфором, которые нужны для роста корней и пышной кроны. Экстракт пихты укрепляет иммунитет растения и защищает от вредителей.

Влажность воздуха

Фикус Бенджамина любит влажность в 50%-65%. Поэтому рядом с ним в отопительный сезон можно поставить увлажнитель или регулярно опрыскивать растение водой. Температура воздуха при этом должна быть 23-25 градусов. Иначе фикус начнет скидывать листья. Также зимой нужно обеспечить растению досветку фитолампами можностью 120 Вт, а летом поставить фикус на хорошо освещенный подоконник.

