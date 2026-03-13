В марте фикусу Бенджамина – самое время: 1 горсть в воду – и об облысении можно забыть, крона станет мощной и пышной

Чем подкормить фикус Бенджамина в марте, чтобы предотвратить его облысение

Фикус Бенджамина – популярное комнатное растение, которое способно украсить любой интерьер. Цветоводы ценят его за неприхотливость и декоративность. Но иногда фикус начинает массово сбрасывать листья, все больше напоминая сухую корягу. Как исправить ситуацию, предотвратить облысение растения и помочь ему нарастить пышную крону, объяснила эксперт блога "Антонов сад" (18+).

Хорошее освещение

Во-первых, чтобы фикус не скидывал листву, ему нужно обеспечить хорошее освещение и умеренный полив. Лучше разместить растение на западном или восточном подоконнике. Если нет такой возможности, то можно досвечивать фикус Бенджамина фитолампами.

Регулярное опрыскивание

Во-вторых, фикус не любит ни сквозняков, ни сухого воздуха. В отопительный сезон его следует регулярно опрыскивать раствором янтарной кислоты, который готовится из расчета 1 грамм "янтарки" на 1 литр воды.

Грунт

В-третьих, фикус Бенджамина не переносит перелива и засухи. Грунт при этом должен быть воздухо- и влагопроницаемым и состоять из верхового раскисленного торфа, цеолита, диатомита и лечузы.

Подкормка

В-четвертых, для наращивания пышной кроны фикус нуждается в питательных подкормках. Для приготовления одной из них понадобится смешать в кастрюле 1 горсть луковой шелухи и 1,5 литра воды. Все прокипятить 10 минут.

Дождаться остывания отвара, затем его следует процедить и полить фикус. Луковая шелуха содержит кварцетин, который останавливает облысение фикуса.

Для наращивания листовой массы фикус важно обеспечить азотом. Для этого достаточно развести 1 грамм мочевины в 1 литре воды. Все размешать и полить растение чуть по влажному грунту по краю горшка, чтобы не обжечь корешки.

Обрезка

В-пятых, отдельное внимание при уходе за фикусом нужно уделить обрезке. Она поможет сформировать красивую крону, разбудит почки и поспособствует росту новых побегов. Проводить обрезку важно весной: сейчас – самое время.

