Воздух Болдина - эликсир поэзии: что в нем было такого, что вдохновляло Пушкина на создание шедевров

Это место должно быть в списке каждого, кто любит Пушкина

Если вы цените творчество Александра Сергеевича Пушкина, вам обязательно стоит съездить в Большое Болдино. Это место неразрывно связано с судьбой великого поэта.

Большое Болдино - старинное село в Нижегородской области. Больше трехсот лет оно принадлежало роду Пушкиных. Александр Сергеевич приезжал сюда трижды - в 1830, 1833 и 1834 годах.

Всего провел в имении около пяти месяцев, но за это время написал больше шестидесяти произведений. Именно здесь случилась та самая «Болдинская осень» - время невероятного творческого подъема.

С первых минут это место удивляет. Уже в центре села почувстуется какая-то особая, почти сказочная атмосфера. Вокруг все ухоженно и красиво.

Гулять по парку - одно удовольствие. Тишина, вокруг пруд, мостик, старые липы и дубы. Чувствуешь себя как в прошлом веке.

В парке работают сотрудники - чистят пруд, ухаживают за деревьями. Кажется, еще немного - и из-за деревьев выйдет сам Пушкин.

Дом поэта, кстати, совсем небольшой. Внутри воссоздали обстановку 1830-х годов. Особенно запомнается вотчинная контора. Там обстановка кажется совсем подлинной. Именно здесь Пушкин останавливался в свой последний приезд.

В баньке пахло травами. В прачечной мы увидели предметы для святочных гаданий - таких, как в «Евгении Онегине».

В одном из таких домиков - выставка по сказкам Пушкина, в другом - удивительные изделия с городецкой росписью. Оказалось, народное творчество очень близко поэту по духу.

Храм Успения Пресвятой Богородицы. Его заложил еще дед поэта. А у ограды церкви похоронен последний владелец Болдина - внучатый племянник Александра Сергеевича.

Это место по-настоящему благословенное и святое для русской души.

