Самый священный город России: церкви и соборы на каждом шагу - где находится и что посмотреть

Дивеевский монастырский комплекс: жемчужина русской православной культуры

Дивеево - это удивительное и красивое место в самом сердце России. Оно хорошо известно многим православным христианам. Сюда едут в первую очередь ради святых мест.

Сердцем архитектурного ансамбля Дивеевского монастыря является Свято-Троицкий собор, где покоятся мощи преподобного Серафима Саровского, передает канал "Яндекс Путешествия".

Особенно впечатляюще Свято-Троицкий собор выглядит на закате, когда его облик меняется и становится более торжественным, чем днем. Путешественники подолгу могут стоять перед храмом, любуясь этим благолепием.

На территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря находятся и другие постройки. Среди них выделяются Спасо-Преображенский и Благовещенский соборы.

Гуляя по монастырю, можно насладиться его атмосферой и рассмотреть другие постройки. Например, величественную пятиярусную колокольню, которая выглядит нарядно и празднично.

Многие любят приезжать в Дивеево летом. В это время года территория монастыря утопает в зелени и ярких цветах. Повсюду ухоженные клумбы, которые радуют паломников.

Еще одна достопримечательность на территории монастыря - памятник императору Николаю II, императрице Александре Федоровне и их детям. Царская семья посещала Дивеевскую обитель в 1903 году. В 2000 году Русская православная церковь канонизировала их как страстотерпцев.

Но, пожалуй, самая почитаемая святыня Дивеева - это Святая Канавка. По преданию, этот путь проложила сама Матерь Божия, обходя обитель. Позже Богородица явилась преподобному Серафиму Саровскому и наказала обнести монастырь рвом и валом. Святой передал эту волю сестрам, которые и выкопали Канавку.

Длина Канавки составляет 777 метров. Существует благочестивая традиция проходить по ней, читая молитву «Богородице Дево, радуйся» 150 раз.

Тем, кто еще ни разу здесь не был, обязательно стоит приехать, чтобы своими глазами увидеть святыни, помолиться и проникнуться особой атмосферой этого места.

