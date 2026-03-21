Фиолетовое золото огорода: какие секреты помогут превратить каждый куст баклажана в золотую жилу - рассказывает агроном Давыдова

Секреты выращивания баклажанов, которые дадут урожай даже новичкам

Баклажаны - вкусные и полезные овощи, но не у всех огородников они удаются. Многие жалуются, что овощи капризничают и не дают хорошего урожая.

Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова сообщила, что на самом деле у этой культуры есть свои секреты, и если их знать, все получится.

Главное, что нужно знать о баклажанах:

они плохо переносят пересадку;

любят тепло;

требуют регулярного полива и подкормок;

лучше выбирать качественные сорта, желательно гибридные.

Как выбрать сорт

От выбора сорта зависит очень много. Агроном советует обратить внимание на ранние гибриды - среди них много достойных вариантов как голландской, так и отечественной селекции.

"Некоторые из них: Миледи F1, Анет F1, Солара F1, Балурой F1, Максик F1, Фиолетовое чудо F1, Эпик F1, Алексеевский, Жизель F1, Одиссей F1, Дирижабль, Филимон, Лорд", - перечислила агроном.

Посев семян

"В нашем климате баклажаны выращивают только через рассаду. Некоторые огородники торопятся и сеют уже в начале февраля, но это слишком рано даже для теплицы. Оптимальный срок - конец февраля или начало марта", - отметила агроном.

Поскольку баклажаны не любят, когда их тревожат пересадкой, лучше сразу сеять семена в отдельные стаканчики. Земля нужна рыхлая и питательная.

"Для сохранения влаги стаканчики накрывают пленкой, но каждый день ненадолго приоткрывают для проветривания", - сообщила Давыдова.

Чтобы всходы появились быстрее, семена можно предварительно замочить в стимуляторе. Например, в соке алоэ, перекиси водорода или Эпине.

Уход за рассадой

Рассаду ставят на самый светлый подоконник. Поливают редко, но обильно. Если листья начинают желтеть, значит, растению не хватает питания.

Когда кустики подрастут, их переваливают в горшки побольше, объемом около 0,9 л.

Высадка в грунт

Баклажанам комфортнее всего в теплице. Если теплицы нет, в середине мая рассаду высаживают под укрывной материал.

Лунки делают на расстоянии 50 см друг от друга. В каждую добавляют горсть перегноя или компоста, столовую ложку органоминерального удобрения, перемешивают, хорошо проливают водой и сажают кустик.

"Вынимать растение из горшка нужно осторожно, стараясь не повредить земляной ком. Сажают на ту же глубину, на которой оно росло в горшке", - подчеркнула специалист.

Дальнейший уход

Поливаь баклажаны нужно два раза в неделю теплой водой, обильно. Чтобы почва дольше оставалась влажной, кусты лучше замульчировать.

"За сезон растения подкармливают трижды: настоем коровяка, травяным настоем или полным минеральным удобрением. В период цветения можно дополнительно опрыскать листья стимулятором плодообразования", - поделилась Давыдова.

При правильном уходе культура обязательно отблагодарит богатым урожаем.

