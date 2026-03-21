Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вывожу отеки с лица с помощью двух ложек – а морщины разглаживаются без ботокса: простой метод лимфодренажа Полезное
Идеальный ПП-торт, который позволяют себе есть даже известные модели – готовится полчаса Полезное
В конце марта антуриуму – важнее воды: 1 шт. в воду – и алые "паруса" лезут без продыху как угорелые, один за другим Полезное
Не эклеры, а проще и вкуснее: Готовлю классный десерт-рулет из заварного теста за 30 минут Полезное
Россиянка решилась на эксперимент – съездила в Европу: местные сказали всю правду в лицо Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Фиолетовое золото огорода: какие секреты помогут превратить каждый куст баклажана в золотую жилу - рассказывает агроном Давыдова

Опубликовано: 21 марта 2026 15:17
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
Секреты выращивания баклажанов, которые дадут урожай даже новичкам

Баклажаны - вкусные и полезные овощи, но не у всех огородников они удаются. Многие жалуются, что овощи капризничают и не дают хорошего урожая.

Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова сообщила, что на самом деле у этой культуры есть свои секреты, и если их знать, все получится.

Главное, что нужно знать о баклажанах:

  • они плохо переносят пересадку;
  • любят тепло;
  • требуют регулярного полива и подкормок;
  • лучше выбирать качественные сорта, желательно гибридные.

Как выбрать сорт

От выбора сорта зависит очень много. Агроном советует обратить внимание на ранние гибриды - среди них много достойных вариантов как голландской, так и отечественной селекции.

"Некоторые из них: Миледи F1, Анет F1, Солара F1, Балурой F1, Максик F1, Фиолетовое чудо F1, Эпик F1, Алексеевский, Жизель F1, Одиссей F1, Дирижабль, Филимон, Лорд", - перечислила агроном.

Посев семян

"В нашем климате баклажаны выращивают только через рассаду. Некоторые огородники торопятся и сеют уже в начале февраля, но это слишком рано даже для теплицы. Оптимальный срок - конец февраля или начало марта", - отметила агроном.

Поскольку баклажаны не любят, когда их тревожат пересадкой, лучше сразу сеять семена в отдельные стаканчики. Земля нужна рыхлая и питательная.

"Для сохранения влаги стаканчики накрывают пленкой, но каждый день ненадолго приоткрывают для проветривания", - сообщила Давыдова.

Чтобы всходы появились быстрее, семена можно предварительно замочить в стимуляторе. Например, в соке алоэ, перекиси водорода или Эпине.

Уход за рассадой

Рассаду ставят на самый светлый подоконник. Поливают редко, но обильно. Если листья начинают желтеть, значит, растению не хватает питания.

Когда кустики подрастут, их переваливают в горшки побольше, объемом около 0,9 л.

Высадка в грунт

Баклажанам комфортнее всего в теплице. Если теплицы нет, в середине мая рассаду высаживают под укрывной материал.

Лунки делают на расстоянии 50 см друг от друга. В каждую добавляют горсть перегноя или компоста, столовую ложку органоминерального удобрения, перемешивают, хорошо проливают водой и сажают кустик.

"Вынимать растение из горшка нужно осторожно, стараясь не повредить земляной ком. Сажают на ту же глубину, на которой оно росло в горшке", - подчеркнула специалист.

Дальнейший уход

Поливаь баклажаны нужно два раза в неделю теплой водой, обильно. Чтобы почва дольше оставалась влажной, кусты лучше замульчировать.

"За сезон растения подкармливают трижды: настоем коровяка, травяным настоем или полным минеральным удобрением. В период цветения можно дополнительно опрыскать листья стимулятором плодообразования", - поделилась Давыдова.

При правильном уходе культура обязательно отблагодарит богатым урожаем.

Ранее портал "Городовой" сообщал, на что обратить внимание при покупке теплицы.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью