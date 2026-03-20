Как выбрать надежную теплицу: 5 советов, чтобы не выбросить 50 тысяч на ветер - конструкция простоит 100 лет

На что обратить внимание при покупке теплицы, чтобы зимой ее не сломало снегом

Теплица - довольно дорогое удовольствие, поэтому становится обидно, когда она разрушается под тяжестью снега после первой зимы. Однако можно подобрать конструкцию, которая выдержит капризы погоды и прослужит верой и правдой долгие сезоны.

Арочные теплицы

Это самая популярная и уязвимая форма теплицы. Основные "болячки" конструкции проявляются не во время самого снегопада, а в период оттепелей: подтаявший, а затем замерзший снег превращается в тяжелую ледяную корку.

Из-за округлой формы сугроб не может соскользнуть с крыши сам. В результате снеговая шапка давит на конструкцию с огромной силой.

"Домик" и "капля"

Такие теплицы имеют четкие скаты, поэтому снег и наледь съезжают вниз под собственным весом. Кроме того, в солнечные дни внутри такой теплицы создается плюсовая температура, из-за чего между поликарбонатом и сугробом образуется защитная воздушная прослойка.

Секреты выбора прочного каркаса

Если же выбор все-таки пал на арочную конструкцию, к ее прочности нужно предъявить повышенные требования. Ищите каркас из профиля 20х40 мм с толщиной металла не менее 1,2 мм.

Тонкие трубы (до 0,9 мм) - это так называемая "жестянка", которая подходит только для регионов с малоснежными зимами или для теплиц, которые можно чистить каждый день.

Также лучше выбирать модели с двойными сварными или оцинкованными дугами. Особенно прочными считаются дуги, загнутые "на ребро".

Более безопасной считается теплица шириной 2,5 метра, а не 3 метра. Чем меньше длина дуги, тем легче ей сопротивляться давлению снежной массы.

Качество поликарбоната

Главный показатель - не толщина (для теплиц достаточно 4 мм), а плотность материала (вес одного квадратного метра). На рынке встречается три основные группы плотности, которые определяют долговечность:

1 группа (0,42–0,52 кг/м²) - прослужит не более 3–5 лет;

2 группа (0,56–0,6 кг/м²) - срок службы 6–7 лет;

3 группа (0,7–0,8 кг/м²) - это самый качественный вариант, который прослужит 8–12 лет.

Определить плотность на глаз или нажатием пальца невозможно. При покупке стоит попросить паспорт изделия и разделить вес листа на его площадь (стандартный лист 6 м имеет площадь 12,6 м²).

В погоне за низкой ценой легко нарваться на теплицу из самого дешевого и тонкого материала. Производители могут обещать "сказочные скидки", но это часто оборачивается "попадаловом" для покупателя.

Единственный способ обезопасить себя - покупать продукцию у проверенных компаний, которые предоставляют реальную гарантию (больше одного года) и имеют сертификаты на свою продукцию, сообщает "Посад".

