Женщина только спустя 10 лет узнала о том, что муж с ней официально развелся: как такое возможно - реальный случай

Неприятная правда о заочных разводах

Представьте себе ситуацию. Семья живет обычной жизнью: муж и жена, возможно дети, и не один. И вдруг выясняется страшное - оказывается, брак давно расторгнут. Причем один из супругов даже не подозревал об этом, подчеркивает автор канала "Просто о сложном".

В результате бывший муж или жена теряют право на совместно нажитое имущество и не могут претендовать на наследство.

А вот реальная история из жизни

Женщина похоронила мужа и пришла к нотариусу, чтобы вступить в наследство. Там ей сообщили, что супруг развелся с ней еще 10 лет назад. Естественно, никакого наследства она не получила, и восстановить свои права в суде у нее вряд ли получится.

фото legion-media

Как такое вообще возможно?

Дело в том, что любой из супругов может подать заявление на развод через суд. Суд обязан отправить повестки обеим сторонам по адресу регистрации. Если письмо с повесткой возвращается обратно из-за того, что его никто не забрал, закон считает человека уведомленным.

Дело рассматривают без его участия, выносят заочное решение о разводе и отправляют копию ответчику. Если возражений не поступает, решение вступает в силу.

При этом второй супруг может ничего не знать. В это время он мог просто уехать, находиться в командировке или болеть. А бывает и хуже - первый супруг специально создает условия, чтобы письма пропадали из почтового ящика или не доходили до адресата.

Как не оказаться в такой ситуации?

Защититься можно просто. Достаточно подключить на портале «Госуслуги» сервис «Госпочта». Тогда все судебные повестки и уведомления будут приходить сразу в личный кабинет. Пропустить их или потерять будет невозможно.

Также можно установить различные сервисы, куда приходят все уведомления о любой корреспонденции, поступившей на имя человека. Вместо бумажных писем приходят электронные оповещения.

