Новый этап в жизни: уникальные четверняшки Петербурга обзавелись первыми документами
Новый этап в жизни: уникальные четверняшки Петербурга обзавелись первыми документами

Опубликовано: 26 апреля 2026 12:03
 Проверено редакцией
фото legion-media
В семье из Красносельского района произошло настоящее чудо, которое случается раз на миллион 

Речь идет о рождении сразу четырех девочек. Такое событие в Петербурге происходит настолько редко, что сотрудники ЗАГСа назвали его уникальным - тем более что малышки появились на свет аккурат перед Днем дочери.

Четыре имени и пятый ребенок в доме

Всех четверняшек назвали красивыми русскими именами: Анна, София, Василиса и Анастасия.

В семье они стали вторым, третьим, четвертым и пятым ребенком. Старший брат Александр уже помогает родителям нянчиться с сестрами - маме и папе такая поддержка точно пригодится.

Сюрприз за 30 лет до свадьбы

Супруги вместе уже очень давно - они зарегистрировали брак еще в 1997 году, а жемчужный юбилей (30 лет) отпразднуют только в 2027 году.

Рождение четверняшек стало для них неожиданным и счастливым подарком. Кстати, сами роды прошли в роддоме № 17. Этот же медицинский центр 14 лет назад спас уникальную тройню с тяжелым осложнением беременности.

Как справляться с многодетным счастьем

Когда в доме пять детей, а четверо из них - погодки, без четкой системы не обойтись.

Вот что действительно помогает вывозить такой ритм:

  • Составьте график кормлений и сна, иначе можно запутаться, кто ел, а кто только проснулся.
  • Привлекайте старших детей к помощи, но без фанатизма - пусть это будет игра, а не обязанность.
  • Не стесняйтесь принимать помощь от родственников и друзей, даже если это просто принести продукты.
  • Делегируйте бумажную работу: оформление пособий, запись к врачам — это лучше делать онлайн или через госуслуги, чтобы сэкономить часы.

Сотрудники ЗАГСа Красносельского района уже поздравили родителей и пожелали девочка здоровья, а маме с папой - колоссального терпения и сил. Им они точно понадобятся, но такая радость того стоит.

Ранее "Городовой" рассказал, как СФР поддерживает ликвидаторов Чернобыля в регионе.

Автор:
Анастасия Чувакова
