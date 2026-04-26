Новый этап в жизни: уникальные четверняшки Петербурга обзавелись первыми документами

Речь идет о рождении сразу четырех девочек. Такое событие в Петербурге происходит настолько редко, что сотрудники ЗАГСа назвали его уникальным - тем более что малышки появились на свет аккурат перед Днем дочери.
Четыре имени и пятый ребенок в доме
Всех четверняшек назвали красивыми русскими именами: Анна, София, Василиса и Анастасия.
В семье они стали вторым, третьим, четвертым и пятым ребенком. Старший брат Александр уже помогает родителям нянчиться с сестрами - маме и папе такая поддержка точно пригодится.
Сюрприз за 30 лет до свадьбы
Супруги вместе уже очень давно - они зарегистрировали брак еще в 1997 году, а жемчужный юбилей (30 лет) отпразднуют только в 2027 году.
Рождение четверняшек стало для них неожиданным и счастливым подарком. Кстати, сами роды прошли в роддоме № 17. Этот же медицинский центр 14 лет назад спас уникальную тройню с тяжелым осложнением беременности.
Как справляться с многодетным счастьем
Когда в доме пять детей, а четверо из них - погодки, без четкой системы не обойтись.
Вот что действительно помогает вывозить такой ритм:
- Составьте график кормлений и сна, иначе можно запутаться, кто ел, а кто только проснулся.
- Привлекайте старших детей к помощи, но без фанатизма - пусть это будет игра, а не обязанность.
- Не стесняйтесь принимать помощь от родственников и друзей, даже если это просто принести продукты.
- Делегируйте бумажную работу: оформление пособий, запись к врачам — это лучше делать онлайн или через госуслуги, чтобы сэкономить часы.
Сотрудники ЗАГСа Красносельского района уже поздравили родителей и пожелали девочка здоровья, а маме с папой - колоссального терпения и сил. Им они точно понадобятся, но такая радость того стоит.
