В Петербурге и Ленобласти СФР оказывает поддержку более 15,5 тыс. пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС

40 лет назад страну потрясла трагедия на Чернобыльской АЭС. Сегодня те, кто участвовал в ликвидации последствий или пострадал от радиации, получают поддержку от СФР.
Причем большинство выплат оформляется в беззаявительном порядке - то есть самим бегать и собирать справки не нужно.
Кто в Петербурге и области имеет право на льготы
Сейчас в регионе ежемесячные выплаты получают больше 15,5 тысячи человек. Основная часть — это более 13,3 тысячи чернобыльцев.
Но есть и другие категории: 227 пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 102 человека, на которых повлияла авария на «Маяке» и сбросы в реку Теча. А также почти 2 тысячи ветеранов подразделений особого риска. Все они находятся под защитой государства.
Какие именно выплаты и льготы положены
Граждане этих категорий имеют право на целый пакет преференций. Среди них: досрочная пенсия, пенсия по инвалидности, а иногда даже две пенсии одновременно.
Плюс ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), компенсации на питание и оздоровление, а также дополнительные отпуска.
Если ликвидатор умер - его нетрудоспособные члены семьи (вдовы, родители) получают пенсию по потере кормильца.
Как оформить поддержку
Весь процесс занимает минимум времени. Можно подать электронное заявление через Госуслуги или прийти лично в клиентскую службу СФР либо в МФЦ.
Возьмите с собой:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- удостоверение, подтверждающее, что вы подверглись радиации.
Для тех, кто потерял кормильца, список чуть длиннее: свидетельство о смерти, удостоверение чернобыльца умершего, заключение врачей о связи смерти с катастрофой и документы о родстве (например, свидетельство о рождении).
Ранее "Городовой" рассказал, с 26 по 30 апреля Землю накроют мощные магнитные бури.