В Петербурге и Ленобласти СФР оказывает поддержку более 15,5 тыс. пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС
В Петербурге и Ленобласти СФР оказывает поддержку более 15,5 тыс. пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС

Опубликовано: 26 апреля 2026 11:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
СФР поддерживает ликвидаторов Чернобыля в регионе

40 лет назад страну потрясла трагедия на Чернобыльской АЭС. Сегодня те, кто участвовал в ликвидации последствий или пострадал от радиации, получают поддержку от СФР.

Причем большинство выплат оформляется в беззаявительном порядке - то есть самим бегать и собирать справки не нужно.

Кто в Петербурге и области имеет право на льготы

Сейчас в регионе ежемесячные выплаты получают больше 15,5 тысячи человек. Основная часть — это более 13,3 тысячи чернобыльцев.

Но есть и другие категории: 227 пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 102 человека, на которых повлияла авария на «Маяке» и сбросы в реку Теча. А также почти 2 тысячи ветеранов подразделений особого риска. Все они находятся под защитой государства.

Какие именно выплаты и льготы положены

Граждане этих категорий имеют право на целый пакет преференций. Среди них: досрочная пенсия, пенсия по инвалидности, а иногда даже две пенсии одновременно.

Плюс ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), компенсации на питание и оздоровление, а также дополнительные отпуска.

Если ликвидатор умер - его нетрудоспособные члены семьи (вдовы, родители) получают пенсию по потере кормильца.

Как оформить поддержку

Весь процесс занимает минимум времени. Можно подать электронное заявление через Госуслуги или прийти лично в клиентскую службу СФР либо в МФЦ.

Возьмите с собой:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • удостоверение, подтверждающее, что вы подверглись радиации.

Для тех, кто потерял кормильца, список чуть длиннее: свидетельство о смерти, удостоверение чернобыльца умершего, заключение врачей о связи смерти с катастрофой и документы о родстве (например, свидетельство о рождении).

Автор:
Анастасия Чувакова
