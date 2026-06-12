Между петлями ровно час: как увидеть два авиашоу в Кронштадте 12 июня

Шоу пройдет в рамках Международного военно-морского салона «Флот-2026».

Если вы не знаете, чем заняться 12 июня, то вот отличный план. В Кронштадте пройдет одно из самых зрелищных событий года — авиашоу в рамках военно-морского салона «Флот-2026».

«Стрижи» и «Витязи»: расписание полетов

Главное событие — это, конечно, самолеты. В небе над Финским заливом выступят лучшие пилотажные группы страны, сообщает "Фонтанка". Запоминайте время, чтобы не пропустить:

14:30 — в небе появятся «Стрижи» . Они славятся своими четкими фигурами на истребителях МиГ-29.

— в небе появятся . Они славятся своими четкими фигурами на истребителях МиГ-29. 15:30 — эстафету примут «Русские витязи». Эти ребята летают на тяжелых истребителях Су-30СМ и Су-35С.

Лучше всего самолеты будет видно с набережных Кронштадта, особенно в районе парка «Остров фортов». Грохот турбин и мертвые петли гарантированы.

Что еще посмотреть на салоне?

Авиашоу — это часть большого морского салона. В этом году в Кронштадт пригнали десятки боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Здесь покажут всё: от новейших подводных лодок до беспилотных катеров, которые управляются искусственным интеллектом.

Как попасть и сколько стоит

Первые дни выставки (10 и 11 июня) зарезервированы для специалистов и делегаций. Обычных зрителей и туристов ждут с 12 июня.

Полезные советы: билеты нужно покупать заранее на официальном сайте мероприятия. В кассах на месте их может просто не быть.

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