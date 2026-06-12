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Живой огонь на Стрелке и сияющий Лахта Центр: как Петербург раскрасит ночь в День России

Опубликовано: 12 июня 2026 13:26
 Проверено редакцией
Живой огонь на Стрелке и сияющий Лахта Центр: как Петербург раскрасит ночь в День России
Живой огонь на Стрелке и сияющий Лахта Центр: как Петербург раскрасит ночь в День России
Global Look Press / Zamir Usmanov
Все знаковые места подсветят триколором.

12 июня Петербург традиционно превратится в одну большую праздничную декорацию. Главной фишкой вечера станет световое шоу. Городские мосты, высотки и даже старинные колонны окрасятся в белый, синий и красный цвета.

Мосты и огни на воде

Главными героями ночи станут Троицкий мост и мост Бетанкура. Их украсят яркой подсветкой в стиле российского флага. Полюбоваться ими можно будет с 23:15 до 02:30, рассказали в пресс-службе администрации Петербурга.

А вот Дворцовый мост в этот раз решили оставить в его привычном виде — он будет подсвечен как обычно.

Факелы на Стрелке

Если хотите почувствовать настоящую торжественность, отправляйтесь на Стрелку Васильевского острова. Там зажгут факелы Ростральных колонн.

Огни будут гореть недолго: с 21:00 до 23:30. Это редкое зрелище, которое устраивают только по самым важным датам.

Небоскребы-гиганты

Самые высокие точки города тоже не останутся в стороне:

  • Телебашня на Аптекарском острове превратится в огромный сияющий триколор.
  • «Лахта Центр» включит праздничную иллюминацию. Небоскреб будет виден практически из любой точки города.

Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода будет на праздничные выходные.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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