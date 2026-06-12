Закрываю рыбу луково-сметанной шапкой и готовлю вкуснятину: даже сухой минтай тает во рту

Для этого рецепта подойдёт практически любая нежирная рыба: минтай, хек, треска, пикша или судак. Благодаря одному простому приёму кусочки остаются сочными, прекрасно держат форму и буквально тают во рту.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Совет да еда".
Ингредиенты:
- рыба — 1 тушка (около 900 г);
- репчатый лук — 1 шт;
- сметана — 6 ст. л.;
- мука — 4 ст. л.;
- свежая зелень — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
Рыбу очищаю от чешуи, удаляю внутренности и плавники, затем тщательно промываю. Голову отделяю и оставляю для приготовления рыбного бульона или супа.
Тушку нарезаю на порционные кусочки, солю и приправляю чёрным перцем. Каждый кусочек обваливаю в муке. Если попалась икра, её тоже можно приготовить вместе с рыбой.
На сковороде хорошо разогреваю масло и выкладываю подготовленные кусочки. Обжариваю на сильном огне без крышки до красивой золотистой корочки с одной стороны. Затем переворачиваю и готовлю ещё 2-3 минуты.
Лук нарезаю полукольцами или тонкими перьями. Выкладываю его поверх рыбы, слегка подсаливаю и посыпаю чёрным перцем.
Сверху распределяю сметану и посыпаю свежей зеленью. Накрываю сковороду крышкой и тушу на слабом огне около 20 минут.
За это время лук становится мягким и сладковатым, а сметана превращается в густой сливочный соус с потрясающим ароматом.
Готовую рыбу выкладываю на блюдо вместе с луком и щедро посыпаю свежей зеленью.
Примерное время приготовления: 30 минут
Личный опыт
Вместо сметаны можно использовать соус из греческого йогурта и горчицы. Получается вкусно и свежо.
Ранее мы писали о том, как приготовить классическую карбонару.