Закрываю рыбу луково-сметанной шапкой и готовлю вкуснятину: даже сухой минтай тает во рту

Когда нужно быстро приготовить вкусный и сытный ужин без долгих хлопот.

Для этого рецепта подойдёт практически любая нежирная рыба: минтай, хек, треска, пикша или судак. Благодаря одному простому приёму кусочки остаются сочными, прекрасно держат форму и буквально тают во рту.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Совет да еда".

Ингредиенты:

рыба — 1 тушка (около 900 г);

репчатый лук — 1 шт;

сметана — 6 ст. л.;

мука — 4 ст. л.;

свежая зелень — по вкусу;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Рыбу очищаю от чешуи, удаляю внутренности и плавники, затем тщательно промываю. Голову отделяю и оставляю для приготовления рыбного бульона или супа.

Тушку нарезаю на порционные кусочки, солю и приправляю чёрным перцем. Каждый кусочек обваливаю в муке. Если попалась икра, её тоже можно приготовить вместе с рыбой.

На сковороде хорошо разогреваю масло и выкладываю подготовленные кусочки. Обжариваю на сильном огне без крышки до красивой золотистой корочки с одной стороны. Затем переворачиваю и готовлю ещё 2-3 минуты.

Лук нарезаю полукольцами или тонкими перьями. Выкладываю его поверх рыбы, слегка подсаливаю и посыпаю чёрным перцем.

Закрываю рыбу луково-сметанной шапкой и готовлю вкуснятину: даже сухой минтай тает во рту - image 1

Сверху распределяю сметану и посыпаю свежей зеленью. Накрываю сковороду крышкой и тушу на слабом огне около 20 минут.

За это время лук становится мягким и сладковатым, а сметана превращается в густой сливочный соус с потрясающим ароматом.

Готовую рыбу выкладываю на блюдо вместе с луком и щедро посыпаю свежей зеленью.

Примерное время приготовления: 30 минут

Личный опыт

Вместо сметаны можно использовать соус из греческого йогурта и горчицы. Получается вкусно и свежо.

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