Куда поехать на электричке с Витебского вокзала - есть три варианта: точно не пожалеете

При посещении Санкт-Петербурга необходимо обязательно заглянуть на Витебский вокзал, так как он является местной достопримечательностью. Его относят к одному из самых старых вокзалов (1837 год), а также официально признают самым красивым в России. Здесь можно увидеть богатые интерьеры, старинную архитектуру.
Куда отправиться после посещения этой достопримечательности? Портал "ПСЖР" советует посетить несколько локаций, которые находятся рядом с Санкт-Петербургом. Отправиться в них можно на электричке.
Пушкин
Нужная станция: Царское село.
Стоимость билета: 65 рублей.
Длительность поездки: 30 минут.
Пушкин стоит посетить ради местных архитектурных достопримечательностей. Особую ценность представляет Екатерининский дворец, Камеронова галерея, Мраморный мост. На территории города расположен и роскошный парк.
Павловск
Нужная станция: Павловск.
Стоимость билета: 65 рублей.
Длительность поездки: 35 минут.
Половину этого города занимает парк. Одна часть парка является ухоженной, а другая - более дикой, где точно будет меньше людей. Здесь можно увидеть белок, различных птиц.
Вырица
Нужная станция: Вырица.
Стоимость билета: 179 рублей.
Длительность поездки: 70 минут.
"Сюда стоит приехать ради старинных деревянных храмов, которыми посёлок славится на всю область. Самой интересной постройкой считается церковь Казанской иконы Божьей матери, возведённая в 1914 году на средства дачников", - сообщает источник.
