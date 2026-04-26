Куда поехать на электричке с Витебского вокзала - есть три варианта: точно не пожалеете
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Пхукет теперь в пролете: россияне открыли для себя новое направление – райский курорт, который влюбляет с первого вдоха Полезное
Этот салат путают с "шубой", но он в 10 раз вкуснее — попробуйте сами: финский аналог Полезное
Народные приметы на 28 апреля - Пудов день: запреты, к которым прислушивались русские люди Полезное
Что нельзя делать 27 апреля: 5 важных запретов на Мартына Лисогона Полезное
Эти 5 аптечных средств возродят и чахлый цветок: меньше стресса – больше пышного цветения Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Куда поехать на электричке с Витебского вокзала - есть три варианта: точно не пожалеете

Опубликовано: 26 апреля 2026 12:31
 Проверено редакцией
Legion-Media
Места, в которые можно отправиться с Витебского вокзала

При посещении Санкт-Петербурга необходимо обязательно заглянуть на Витебский вокзал, так как он является местной достопримечательностью. Его относят к одному из самых старых вокзалов (1837 год), а также официально признают самым красивым в России. Здесь можно увидеть богатые интерьеры, старинную архитектуру.

Куда отправиться после посещения этой достопримечательности? Портал "ПСЖР" советует посетить несколько локаций, которые находятся рядом с Санкт-Петербургом. Отправиться в них можно на электричке.

Пушкин

Legion-Media
Legion-Media

Нужная станция: Царское село.
Стоимость билета: 65 рублей.
Длительность поездки: 30 минут.

Пушкин стоит посетить ради местных архитектурных достопримечательностей. Особую ценность представляет Екатерининский дворец, Камеронова галерея, Мраморный мост. На территории города расположен и роскошный парк.

Павловск

Legion-Media
Legion-Media

Нужная станция: Павловск.
Стоимость билета: 65 рублей.
Длительность поездки: 35 минут.

Половину этого города занимает парк. Одна часть парка является ухоженной, а другая - более дикой, где точно будет меньше людей. Здесь можно увидеть белок, различных птиц.

Вырица

Legion-Media
Legion-Media

Нужная станция: Вырица.
Стоимость билета: 179 рублей.
Длительность поездки: 70 минут.

"Сюда стоит приехать ради старинных деревянных храмов, которыми посёлок славится на всю область. Самой интересной постройкой считается церковь Казанской иконы Божьей матери, возведённая в 1914 году на средства дачников", - сообщает источник.

Ранее портал "Городовой" рассказал, с какой целью был построен Санкт-Петербург.

Автор:
Полина Аксенова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью