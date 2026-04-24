С какой целью был построен Санкт-Петербург - есть несколько причин: у Петра I был точный план
С какой целью был построен Санкт-Петербург - есть несколько причин: у Петра I был точный план

Опубликовано: 24 апреля 2026 10:35
 Проверено редакцией
Причины, по которым началось строительство и развитие Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург был основан в 1703 году Петром I, после чего город стал активно развиваться. До 1918 года он являлся столицей, поэтому имел особое значение для страны. С какой целью был построен Санкт-Петербург? Портал "Городовой" смог разобраться в этом вопросе.

Стратегическое положение

Город был заложен на Заячьем острове, где была построена Петропавловская крепость. Именно Санкт-Петербург стал защищать северные рубежи страны от захватчиков, а также являлся "ключом" к Балтийскому морю. Благодаря этому Петру I удалось модернизировать флот, сделать рубежи страны более неприступными.

"Окно в Европу"

Петр I смог значительно улучшить отношения с европейскими странами. Император пытался модернизировать Россию, перенять не только технологии, но и культуру, образ жизни. Месторасположение Санкт-Петербурга очень помогло в осуществлении таких желаний. Кстати, выражение "прорубил окно в Европу" было придумано А. С. Пушкиным, который одной фразой описал масштабные реформы Петра I.

Торговля

После восстановления отношений с Европой в Санкт-Петербург стали прибывать торговые корабли, что лично поощрялось русским императором. Это способствовало пополнению казны, а также дополнительному укреплению отношений.

Интересный факт:

Именно Петр I ввел традицию праздновать Новый год 1 января. До этого праздник приходился на 1 сентября. Указ был создан 20 декабря 1699 года. Уже в 1700 году русские люди отмечали переход именно по европейскому образцу.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие районы Санкт-Петербурга являются лучшими для проживания.

Автор:
Полина Аксенова
