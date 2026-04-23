Какие районы Санкт-Петербурга считаются лучшими для проживания - составлен топ: информация для туристов и местных жителей

Названы районы Северной столицы, которые пользуются особой популярностью

Санкт-Петербург является крайне привлекательным городом для жизни, из-за чего все больше людей хотят сюда переехать. При принятии такого ответственного решения важно подобрать район, в котором хотелось бы жить. В Северной столице насчитывается 18 районов, но лучших не так уж и много. Портал "Петербург-Центр" представил рейтинг районов, которые точно стоит рассмотреть каждому.

Петроградский район

Он подойдет для тех, кому важен престиж. Район находится в историческом центре, поэтому здесь много красивых зданий, деревьев и зелени. Рядом находится Крестовский остров. Важно учесть, что цены будут соответствующими.

Приморский район

Этот район станет идеальным для тех, кому важна экология и современный стиль. На данный момент здесь активно строятся жилые комплексы с выходом к Финскому заливу. Отсюда открываются прекрасные виды, люди отмечают также качество воздуха. На территории района много парков, меньше машин.

Московский район

Район подойдет для тех, кому важен не только комфорт, но и престиж. Он является одним из самых благоустроенных, развитых в плане инфраструктуры. Здесь много широких проспектов, красивых "сталинок".

Центральный район

Вариант подойдет тем, кто желает жить в самом центре Санкт-Петербурга. Здесь много машин, высокий уровень шума, а также старый жилой фонд. Но все находится в пешей доступности, из-за чего очень удобно передвигаться пешком.

Курортный район

Локация понравится людям, которым важна экология. Данный район станет идеальным местом для тех, кто устал от городской суеты, кому хочется спокойствия, чистого воздуха. Тут много пляжей, зелени, парков.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какая погода ожидается в Санкт-Петербурге летом.



