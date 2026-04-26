Зачем водители стали вешать магнит на масляный фильтр: эксперты дали четкий ответ

Хитрый трюк бывалых автомобилистов

Некоторые опытные автовладельцы стали устанавливать магнит на масляный фильтр. В чем смысл, рассказали эксперты профильного портала njcar.ru.

Естественный износ

Несмотря на аккуратную манеру вождения, любой двигатель со временем начинает изнашиваться. При этом в масло попадают мельчайшие частички металла: они циркулируют по системе вместе со смазкой. Со временем это может негативно сказаться на состоянии деталей. Казалось бы, в такой ситуации должен выручить масляный фильтр, но на самом деле не все так однозначно.

Ведь фильтры отличаются друг от друга по качеству, плотности материала, и некоторые варианты могут пропускать мелкие частички, которые будут продолжать изнашивать двигатель. Да и фильтр ведь не очищает масло в любых условиях: это зависит от режима работы двигателя. Обороты увеличиваются, растет давление, и для защиты системы открывается перепускной клапан, через который масло проходит, минуя фильтр. В результате микрочастички металла остаются в смазке мотора.

Хитрый трюк

Именно по этой причине бывалые водители начали устанавливать на масляный фильтр мощный магнит, который притягивает частички металла и тем самым сокращает их число в смазке.

Эксперимент

Чтобы подтвердить действенность этого метода, был проведен эксперимент. На обычный масляный фильтр авто с пробегом 120 000 километров прикрепили магнит. После этого автомобиль проехал 8000 километров. Затем пришло время менять масло. Фильтр сняли и обнаружили, что благодаря магниту он собрал большое количество металлической пыли. Сам фильтрующий элемент тоже выполнил свою работу, но очевидно, что магнит ему помог. Поэтому автомобилисты используют его как дополнительный способ защиты ДВС.

