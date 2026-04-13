Зимние шины храните только так: прослужат намного дольше – 5 главных правил

5 правил хранения зимних покрышек

Во многих регионах России уже начался сезон замены зимней резины на летнюю. При этом крайне важно правильно подготовить покрышки к хранению, иначе их ресурс заметно сократится. Как это сделать, рассказали эксперты профильного портала Auto.Mail.

Мойка шин

Во-первых, ни в коем случае нельзя отправлять на хранение грязные шины. И дело здесь не только в эстетике. За зиму на покрышках собирается большое количество реагентов. В результате резина может просто растрескаться за летний сезон и к зиме стать непригодной. Мыть шины лучше не просто водой, а со специальными составами.

Очистка протектера

Во-вторых, все камни из протектора надо убрать. Ведь они могут привести к деформации шины и даже к повреждению подканавочного слоя до корда. Поэтому лучше взять обычную отвертку и аккуратно убрать всю коллекцию камушков, собранную за зиму.

Разбалансировка

В-третьих, зимние шины важно разбалансировать, сняв с них грузики. Ведь они могут отвалиться и потеряться. В результате это все равно приведет к балансировочному стенду, но уже неожиданно, а значит и не совсем приятно.

Правильное хранение

В-четвертых, хранить колеса в сборе лучше на крюке-подвесе, зацепленном за диск. Но так обычно не делают и размещают их стопкой или в ряд. В таком случае зимние шины нужно поворачивать 1 раз в месяц, чтобы минимизировать деформацию. Ведь они тяжелее и мягче летних.

Место хранения

В-пятых, покрышки ни в коем случае нельзя хранить рядом с техническими жидкостями и густыми смазками. Попадание такого состава на резину может привести к "ожогу". Такие шины лучше не эксплуатировать. Идеальным местом для хранения резины станет гараж, дачный сарай или специальное место для "передержки" колес. А вот на балкон шины относить не стоит. Осадки, солнце, высокая температура воздуха летом заметно сократят срок службы покрышек.

