Дрозденко на костылях, Набиуллина — на больничном: медицинские хроники ПМЭФ

Внезапно председатель Центробанка исчезла из списков выступающих на ПМЭФ.

Главный экономический форум страны в этом году начался с неожиданных новостей. Пока инвесторы ждали громких заявлений о курсе рубля, главной темой кулуаров стало состояние здоровья топовых спикеров.

Где Эльвира Набиуллина?

Главная интрига форума — исчезновение из списков Эльвиры Набиуллиной. Глава Центробанка всегда была ключевой фигурой ПМЭФ.

В этот раз её ждали сразу на нескольких сессиях: от обсуждения будущего экономики вместе с министром финансов до борьбы с телефонными мошенниками.

Однако в последний момент фамилия главы ЦБ пропала из расписания. В пресс-службе регулятора объяснили всё просто: Эльвира Сахипзадовна на больничном, пишет 78.ru.

Что именно случилось — не уточняют, но её отсутствие на таком важном мероприятии уже породило массу слухов в финансовых кругах. Ведь обычно Набиуллина не пропускает моменты, когда нужно объяснить стране, что будет с ценами и ключевой ставкой.

На костылях, но в строю

На фоне «тихого» ухода Набиуллиной на больничный, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко показал настоящий мастер-класс по выносливости. Он появился на площадках форума 3 июня на костылях.

Как выяснилось, накануне форума губернатор решил поиграть в волейбол. Тренировка закончилась неудачно: падение, травма сухожилия и срочная операция.

«Губернаторы не болеют»

Позиция главы региона оказалась жесткой. Он прямо заявил: «Губернаторы больничные не берут», передает его слова 78.ru.

По его словам, программа форума слишком плотная и важная, чтобы отлеживаться дома. Для Ленобласти ПМЭФ — это прежде всего миллиардные контракты и новые рабочие места, поэтому подписывать документы Дрозденко готов даже с гипсом.

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