Майские праздники 2026 в Петербурге: календарь выходных и идеи для короткого отдыха

Опубликовано: 26 апреля 2026 13:12
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
Планируем выходные дни без спешки

Майские каникулы в 2026 году получатся короче, чем многие привыкли: сплошной недельной передышки не будет. Зато получится два удобных трехдневных отрезка.

Первый заход: отдыхаем с 1 по 3 мая

1 Мая выпадает на пятницу, а следом идут обычные суббота с воскресеньем. Вот вам и готовые три выходных подряд без всяких переносов.

Единственный нюанс: четверг 30 апреля - предпраздничный, так что рабочий день укоротится на час. Успеть дела пораньше и готовить шашлыки - вот план на этот день.

Второй заход: гуляем с 9 по 11 мая

День Победы в этом году приходится на субботу. По закону выходной переносится на ближайший понедельник - 11 мая. И снова получается три свободных дня подряд: суббота, воскресенье и понедельник.

Пятница 8 мая тоже будет сокращенной на час. Но есть и плохая новость: неделя между первыми и вторыми праздниками - полностью рабочая, без поблажек.

Куда поехать в Петербурге

Три дня - это не неделя, но сбежать из дома и устроить себе микропутешествие вполне реально.

Вот несколько проверенных идей:

  • Погулять по центру пешком - от Исаакия до Марсова поля, заодно заглянуть в летние сады, которые к маю уже открыты.
  • Съездить в Петергоф на прогулку по Нижнему парку, фонтаны еще не запущены, зато нет толп и дешевле билеты.
  • Устроить день в Кронштадте: пройтись по фортам, заскочить в музей военно-морской славы.
  • Взять лодку и прокатиться по рекам и каналам - в мае это особенно атмосферно и не так людно, как в июле.

Главное - помнить, что оба праздничных отрезка короткие, так что лучше заранее решить, куда и когда, чтобы не провести полдня в пробках или очередях.

Ранее "Городовой" рассказал, с 26 по 30 апреля Землю накроют мощные магнитные бури.

Автор:
Анастасия Чувакова
