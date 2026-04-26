Майские праздники 2026 в Петербурге: календарь выходных и идеи для короткого отдыха

Майские каникулы в 2026 году получатся короче, чем многие привыкли: сплошной недельной передышки не будет. Зато получится два удобных трехдневных отрезка.
Первый заход: отдыхаем с 1 по 3 мая
1 Мая выпадает на пятницу, а следом идут обычные суббота с воскресеньем. Вот вам и готовые три выходных подряд без всяких переносов.
Единственный нюанс: четверг 30 апреля - предпраздничный, так что рабочий день укоротится на час. Успеть дела пораньше и готовить шашлыки - вот план на этот день.
Второй заход: гуляем с 9 по 11 мая
День Победы в этом году приходится на субботу. По закону выходной переносится на ближайший понедельник - 11 мая. И снова получается три свободных дня подряд: суббота, воскресенье и понедельник.
Пятница 8 мая тоже будет сокращенной на час. Но есть и плохая новость: неделя между первыми и вторыми праздниками - полностью рабочая, без поблажек.
Куда поехать в Петербурге
Три дня - это не неделя, но сбежать из дома и устроить себе микропутешествие вполне реально.
Вот несколько проверенных идей:
- Погулять по центру пешком - от Исаакия до Марсова поля, заодно заглянуть в летние сады, которые к маю уже открыты.
- Съездить в Петергоф на прогулку по Нижнему парку, фонтаны еще не запущены, зато нет толп и дешевле билеты.
- Устроить день в Кронштадте: пройтись по фортам, заскочить в музей военно-морской славы.
- Взять лодку и прокатиться по рекам и каналам - в мае это особенно атмосферно и не так людно, как в июле.
Главное - помнить, что оба праздничных отрезка короткие, так что лучше заранее решить, куда и когда, чтобы не провести полдня в пробках или очередях.
