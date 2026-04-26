Календарь главных подкормок яблони в 2026 году: сроки, удобрения, рекомендации агронома

Чтобы яблони ежегодно радовали обильным урожаем спелых и вкусных плодов, важно не забывать о своевременных подкормках. Ключевыми советами по внесению удобрений в течение всего сезона поделилась опытный агроном Ксения Давыдова.
Первая подкормка
Первое внесение удобрений лучше всего провести в середине весны, ориентировочно в апреле. В этот период под каждое дерево стоит внести около пяти ведер хорошо перепревшего навоза. Он обеспечит деревья необходимыми питательными веществами для активного роста и закладки будущего урожая.
"Перепревший навоз служит источником органических веществ и микроэлементов, которые медленно высвобождаются, питая корневую систему в период активного роста", - отметила эксперт.
Вторая подкормка
Когда яблони вступят в фазу цветения, эксперт советует провести вторую подкормку. Для этого приготовьте питательный раствор: в 50 литрах воды растворите 250 граммов суперфосфата, 150 граммов мочевины и 200 граммов сернокислого калия. Обильно полейте каждое дерево этим питательным составом.
"Суперфосфат, мочевина и сернокислый калий обеспечивают дерево необходимыми макроэлементами для формирования крепких цветков и завязей. Фосфор, содержащийся в суперфосфате, способствует цветению и плодоношению, азот из мочевины стимулирует рост зеленой массы, а калий из сернокислого калия повышает устойчивость к болезням и улучшает качество плодов", - поделилась Ксения Давыдова.
Третья подкормка
На этапе формирования и налива плодов яблоням потребуется третья подкормка. Подготовьте раствор из 30 литров. Размешайте в воде 30 граммов сухого гумата натрия и 130 граммов нитрофоски. Полученной смесью тщательно полейте каждое дерево, используя весь объем приготовленной смеси.
"Гумат натрия улучшает усвоение питательных веществ, а нитрофоска является комплексным удобрением и обеспечивает сбалансированное питание", - пояснила агроном.
Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить стойкую побелку для садовых деревьев.