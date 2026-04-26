Пхукет теперь в пролете: россияне открыли для себя новое направление – райский курорт, который влюбляет с первого вдоха Полезное
Этот салат путают с "шубой", но он в 10 раз вкуснее — попробуйте сами: финский аналог Полезное
Народные приметы на 28 апреля - Пудов день: запреты, к которым прислушивались русские люди Полезное
Что нельзя делать 27 апреля: 5 важных запретов на Мартына Лисогона Полезное
Эти 5 аптечных средств возродят и чахлый цветок: меньше стресса – больше пышного цветения Полезное
Календарь главных подкормок яблони в 2026 году: сроки, удобрения, рекомендации агронома

Опубликовано: 26 апреля 2026 12:53
 Проверено редакцией
Как и чем подкармливать яблони в течение вегетационного сезона 

Чтобы яблони ежегодно радовали обильным урожаем спелых и вкусных плодов, важно не забывать о своевременных подкормках. Ключевыми советами по внесению удобрений в течение всего сезона поделилась опытный агроном Ксения Давыдова.

Первая подкормка

Первое внесение удобрений лучше всего провести в середине весны, ориентировочно в апреле. В этот период под каждое дерево стоит внести около пяти ведер хорошо перепревшего навоза. Он обеспечит деревья необходимыми питательными веществами для активного роста и закладки будущего урожая.

"Перепревший навоз служит источником органических веществ и микроэлементов, которые медленно высвобождаются, питая корневую систему в период активного роста", - отметила эксперт.

Вторая подкормка

Когда яблони вступят в фазу цветения, эксперт советует провести вторую подкормку. Для этого приготовьте питательный раствор: в 50 литрах воды растворите 250 граммов суперфосфата, 150 граммов мочевины и 200 граммов сернокислого калия. Обильно полейте каждое дерево этим питательным составом.

"Суперфосфат, мочевина и сернокислый калий обеспечивают дерево необходимыми макроэлементами для формирования крепких цветков и завязей. Фосфор, содержащийся в суперфосфате, способствует цветению и плодоношению, азот из мочевины стимулирует рост зеленой массы, а калий из сернокислого калия повышает устойчивость к болезням и улучшает качество плодов", - поделилась Ксения Давыдова.

Третья подкормка

На этапе формирования и налива плодов яблоням потребуется третья подкормка. Подготовьте раствор из 30 литров. Размешайте в воде 30 граммов сухого гумата натрия и 130 граммов нитрофоски. Полученной смесью тщательно полейте каждое дерево, используя весь объем приготовленной смеси.

"Гумат натрия улучшает усвоение питательных веществ, а нитрофоска является комплексным удобрением и обеспечивает сбалансированное питание", - пояснила агроном.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить стойкую побелку для садовых деревьев.

Татьяна Идулбаева
