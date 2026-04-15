Что добавить в побелку для стойкости: всего 2 ложки - и состав не смоется целый год, лучший рецепт
Что добавить в побелку для стойкости: всего 2 ложки - и состав не смоется целый год, лучший рецепт

Опубликовано: 15 апреля 2026 08:49
 Проверено редакцией
Какой компонент добавить в побелку для стойкости 

Апрель - бурный месяц для дачников. Рассада, подкормки, посевы, профилактика болезней... Все садовые работы важно провести вовремя и в срок. Однако одной из самых ключевых процедур является побелка деревьев. Многие начинающие садоводы считают, что главная цель этого мероприятия – защита от вредителей. Но, на самом деле, польза от побелки гораздо шире и важнее, утверждает агроном со стажем Ксения Давыдова.

Что добавить в побелку для стойкости

Эксперт считает, что для повышения эффективности побелки важно добавить в привычный состав один, казалось бы, неожиданный ингредиент. Речь идет об обычном обойном клее. Он безопасен для растений и помогает создать гладкое, равномерное покрытие на стволе.

Для приготовления усиленной смеси достаточно растворить две столовые ложки обойного клея в одном литре воды, хорошо перемешать и затем добавить полученный концентрат в побелку. По словам эксперта, такой подход значительно улучшает сцепление раствора с корой, делая слой более стойким и долговечным.

Личный опыт дачников

"Составы для побелки садовых деревьев всегда готовлю самостоятельно. Для стойкости в раствор добавляю немного обойного клея. Держится прекрасно", - рассказала Алена из Саратова.

"Не вижу ничего плохого в добавлении обойного клея в побелку. Состав ложится ровным слоем и держится долго", - поделилась Олеся из Казани.

Ранее портал "Городовой" рассказал, что важно успеть сделать для чеснока до 20 апреля 2026 года.

Татьяна Идулбаева
