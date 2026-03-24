Тренд‑2026: старорусские имена для новорожденных - примеры и причины
Тренд‑2026: старорусские имена для новорожденных - примеры и причины

Опубликовано: 24 марта 2026 15:17
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
Почему родители выбирают старорусские имена для детей

В 2026 году в роддомах все реже называют детей Максимами и Сашами. Им на смену пришли Беломир, Добрыня, Лада и Мирослава, передает источник.

Старорусские имена превратились в один из главных трендов года. Они звучат необычно, имеют глубокий смысл и сразу привлекают внимание.

Почему славянские имена в моде

  1. Родителям хочется выделиться. Имя должно быть выразительным, но при этом не попадать в число распространенных. Славянские варианты здесь выигрывают.
  2. Вырос интерес к своим корням. Значение имени, его образность и связь с историей делают выбор особенно осмысленным. Беломир, Добрыня, Забава, Лада - в каждом из них слышится что-то светлое, сильное или доброе.
  3. Такие имена просто красиво звучат. Они легко сокращаются в домашние формы, но при этом остаются торжественными в официальной обстановке.

Какие имена в тренде

Среди мальчиков чаще всего выбирают:

  • Беломир;
  • Борисла;
  • Добрыня;
  • Святогор;
  • Тихомир;
  • Радомир;
  • Лучезар.

Имена сочетают мягкость и силу - редкое и привлекательное качество.

У девочек в фаворитах:

  • Богдана;
  • Дарина;
  • Забава;
  • Лада;
  • Мирослава;
  • Лучезара;
  • Радомира.

Они звучат поэтично, женственно и в то же время уверенно.

Отдельно выделяют парные имена для близнецов: Лучезар и Лучезара, Радомир и Радомира, Владислав и Владислава.

Почему именно сейчас

Каждое старорусское имя несет в себе образ. Беломир - «светлый мир», Забава - «радость», Тихомир - «мирный». Для родителей смысл становится не менее важным, чем звучание.

К тому же славянская культура переживает новый всплеск интереса. Имена органично вписываются в этот контекст.

Добавляет удобства и то, что в некоторых регионах документы на ребёнка оформляют прямо в роддоме. У семьи появляется больше времени спокойно выбрать имя, не торопясь.

Удобны ли такие имена в обычной жизни

Они звучат необычно, но понятно, легко сокращаются (Мирослава становится Мирой, Радомир - Радом), хорошо сочетаются с большинством отчеств и не вызывают трудностей в документах.

Ранее портал "Городовой" сообщал, народные приметы на Пасху.

Автор:
Анастасия Чувакова
