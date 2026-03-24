Тренд‑2026: старорусские имена для новорожденных - примеры и причины

В 2026 году в роддомах все реже называют детей Максимами и Сашами. Им на смену пришли Беломир, Добрыня, Лада и Мирослава, передает источник.
Старорусские имена превратились в один из главных трендов года. Они звучат необычно, имеют глубокий смысл и сразу привлекают внимание.
Почему славянские имена в моде
- Родителям хочется выделиться. Имя должно быть выразительным, но при этом не попадать в число распространенных. Славянские варианты здесь выигрывают.
- Вырос интерес к своим корням. Значение имени, его образность и связь с историей делают выбор особенно осмысленным. Беломир, Добрыня, Забава, Лада - в каждом из них слышится что-то светлое, сильное или доброе.
- Такие имена просто красиво звучат. Они легко сокращаются в домашние формы, но при этом остаются торжественными в официальной обстановке.
Какие имена в тренде
Среди мальчиков чаще всего выбирают:
- Беломир;
- Борисла;
- Добрыня;
- Святогор;
- Тихомир;
- Радомир;
- Лучезар.
Имена сочетают мягкость и силу - редкое и привлекательное качество.
У девочек в фаворитах:
- Богдана;
- Дарина;
- Забава;
- Лада;
- Мирослава;
- Лучезара;
- Радомира.
Они звучат поэтично, женственно и в то же время уверенно.
Отдельно выделяют парные имена для близнецов: Лучезар и Лучезара, Радомир и Радомира, Владислав и Владислава.
Почему именно сейчас
Каждое старорусское имя несет в себе образ. Беломир - «светлый мир», Забава - «радость», Тихомир - «мирный». Для родителей смысл становится не менее важным, чем звучание.
К тому же славянская культура переживает новый всплеск интереса. Имена органично вписываются в этот контекст.
Добавляет удобства и то, что в некоторых регионах документы на ребёнка оформляют прямо в роддоме. У семьи появляется больше времени спокойно выбрать имя, не торопясь.
Удобны ли такие имена в обычной жизни
Они звучат необычно, но понятно, легко сокращаются (Мирослава становится Мирой, Радомир - Радом), хорошо сочетаются с большинством отчеств и не вызывают трудностей в документах.
