Тренд‑2026: старорусские имена для новорожденных - примеры и причины

Почему родители выбирают старорусские имена для детей

В 2026 году в роддомах все реже называют детей Максимами и Сашами. Им на смену пришли Беломир, Добрыня, Лада и Мирослава, передает источник.

Старорусские имена превратились в один из главных трендов года. Они звучат необычно, имеют глубокий смысл и сразу привлекают внимание.

Почему славянские имена в моде

Родителям хочется выделиться. Имя должно быть выразительным, но при этом не попадать в число распространенных. Славянские варианты здесь выигрывают. Вырос интерес к своим корням. Значение имени, его образность и связь с историей делают выбор особенно осмысленным. Беломир, Добрыня, Забава, Лада - в каждом из них слышится что-то светлое, сильное или доброе. Такие имена просто красиво звучат. Они легко сокращаются в домашние формы, но при этом остаются торжественными в официальной обстановке.

Какие имена в тренде

Среди мальчиков чаще всего выбирают:

Беломир;

Борисла;

Добрыня;

Святогор;

Тихомир;

Радомир;

Лучезар.

Имена сочетают мягкость и силу - редкое и привлекательное качество.

У девочек в фаворитах:

Богдана;

Дарина;

Забава;

Лада;

Мирослава;

Лучезара;

Радомира.

Они звучат поэтично, женственно и в то же время уверенно.

Отдельно выделяют парные имена для близнецов: Лучезар и Лучезара, Радомир и Радомира, Владислав и Владислава.

Почему именно сейчас

Каждое старорусское имя несет в себе образ. Беломир - «светлый мир», Забава - «радость», Тихомир - «мирный». Для родителей смысл становится не менее важным, чем звучание.

К тому же славянская культура переживает новый всплеск интереса. Имена органично вписываются в этот контекст.

Добавляет удобства и то, что в некоторых регионах документы на ребёнка оформляют прямо в роддоме. У семьи появляется больше времени спокойно выбрать имя, не торопясь.

Удобны ли такие имена в обычной жизни

Они звучат необычно, но понятно, легко сокращаются (Мирослава становится Мирой, Радомир - Радом), хорошо сочетаются с большинством отчеств и не вызывают трудностей в документах.

Ранее портал "Городовой" сообщал, народные приметы на Пасху.