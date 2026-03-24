Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Ростова-на-Дону?

Расстояние от Санкт-Петербурга до Ростова-на-Дону составляет 1 786 км по автодорогам и 1 538 км по прямой.
На автомобиле
Время в пути на машине — около 24 часов при средней скорости 70 км/ч без остановок. Маршрут проходит через 8 регионов: Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую, Московскую, Тульскую, Липецкую, Воронежскую и Ростовскую области.
Некоторые нюансы:
- На трассе есть платные участки (например, часть М-11 и М-4). Стоимость проезда зависит от типа транспорта и времени проезда.
- Рекомендуется делать перерывы каждые 4 часа вождения — Минтранс советует отдыхать не менее 15 минут после 4 часов за рулём, а затем — каждые 2 часа.
- Стоит учитывать состояние дорог: на некоторых участках покрытие может быть менее качественным, особенно в Ростовской области.
На поезде
Поезда из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону отправляются с Московского вокзала (Невский проспект, 85) и прибывают на Ростов-Главный (Привокзальная площадь, 1/2). Время в пути зависит от типа поезда и количества остановок — от 1 дня 2 часов до 1 дня 12 часов 36 минут.
Некоторые поезда:
- «Таврия» (007А) — самый быстрый вариант, время в пути около 23 часов 50 минут. Поезд отправляется ежедневно в 17:15, в составе есть плацкартные и купейные вагоны, вагон-ресторан, кондиционеры и биотуалеты.
- «Северная Пальмира» (035А) — фирменный двухэтажный поезд. Время в пути — около 1 дня 4 часов. В составе купейные вагоны и СВ, есть вагон-ресторан, системы кондиционирования и видеонаблюдения.