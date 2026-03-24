Городовой / Город / «Площадь Восстания» на реставрации: метрополитен ищет подрядчика за 192 млн
До конца марта орхидее – обязательно: 1 ложка в воду – и цветоносов не сосчитать, лезут как по расписанию, один за другим Полезное
Не "толчёнка" и не кусочки: Что приготовить из картошки на ужин за 30 минут Полезное
Словно кусочек старой Европы затерялся в Подмосковье: нетуристический город, где каждая улица - картина Полезное
Не тропа, а настоящая "сказочная дорожка": О ней не знают даже местные - как найти Полезное
Не яйца на Пасху, а яркие солнышки: вот как добиться ярко-желтого оттенка – поможет простая специя Полезное
«Площадь Восстания» на реставрации: метрополитен ищет подрядчика за 192 млн

Опубликовано: 24 марта 2026 17:00
 Проверено редакцией
«Площадь Восстания» на реставрации: метрополитен ищет подрядчика за 192 млн
«Площадь Восстания» на реставрации: метрополитен ищет подрядчика за 192 млн
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin / Russian Look
Будущему подрядчику нужно будет выполнить работы по капремонту предметов декоративно-прикладного искусства.

Станцию метро «Площадь Восстания» ждёт капитальный ремонт декора и фасадов. Петербургский метрополитен разместил объявление о соответствующем тендере.​

Подробности процедуры закупки были опубликованы 23 марта на портале госзакупок. Согласно описанию лота, начальная (максимальная) стоимость контракта превышает 192 миллиона рублей.​

Подрядчику предстоит провести капремонт декоративно-прикладных элементов и фасадов станции «Площадь Восстания».​

Эта станция открылась 15 ноября 1955 года как часть первой очереди ленинградского метро.

Автор:
Юлия Аликова
