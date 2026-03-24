«Площадь Восстания» на реставрации: метрополитен ищет подрядчика за 192 млн

Станцию метро «Площадь Восстания» ждёт капитальный ремонт декора и фасадов. Петербургский метрополитен разместил объявление о соответствующем тендере.
Подробности процедуры закупки были опубликованы 23 марта на портале госзакупок. Согласно описанию лота, начальная (максимальная) стоимость контракта превышает 192 миллиона рублей.
Подрядчику предстоит провести капремонт декоративно-прикладных элементов и фасадов станции «Площадь Восстания».
Эта станция открылась 15 ноября 1955 года как часть первой очереди ленинградского метро.