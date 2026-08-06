Хватило двух минут: «Зенит» одержат победу над «Балтикой»

Единственный гол забил бывший игрок калининградцев, который перешел в Петербург.

Петербургский «Зенит» ворвался в новый сезон так, будто и не уходил на перерыв. Команда Сергея Семака крушит всех подряд: и в чемпионате, и в Кубке.

За три последние игры питерцы забили девять мячей, а в свои не пропустили ни одного. Общий счет 9:0 говорит сам за себя — чемпион в отличной форме.

Трудная победа над «Балтикой»

В среду «Зенит» сыграл в Кубке России против калининградской «Балтики». Несмотря на статус фаворита, игра выдалась вязкой. Всё решил один-единственный гол на второй минуте.

Автором мяча стал защитник Кевин Андраде. Сюжет получился почти киношным: еще весной колумбиец играл за «Балтику», а в мае переехал в Петербург.

Забив своей бывшей команде, Андраде поднял руки вверх и не стал праздновать — старая дружба важнее эмоций.

Локоть в лицо: травма Даниила Кондакова

К сожалению, не обошлось без плохих новостей. Победа над калининградцами была омрачена травмой полузащиника «Зенита» Даниила Кондакова.

В начале второго тайма защитник «Балтики» Эдуардо Андерсон в борьбе заехал Даниилу локтем прямо в лицо.

Игрок не просто покинул поле, его пришлось сразу везти в больницу. Сергей Семак на пресс-конференции подтвердил, что повреждение серьезное, сообщает 78.ru.

В недавнем матче против «Оренбурга» питерцы выиграли в гостях 3:0, а Максим Глушенков показал феноменальную реализацию.

Похоже, «Зенит» нашел именно того игрока, которого не хватало для идеальной атаки.

Старт в Премьер-лиге вообще получился историческим. В первом туре «Зенит» съездил в гости к «Акрону» и отгрузил им пять безответных мячей (5:0).

Это повторение рекорда самой крупной победы в первом туре за всю историю российского чемпионата.

Что в итоге? «Зенит» сейчас выглядит как отлаженный механизм. Глушенков забивает, оборона стоит стеной, а новички вроде Андраде приносят результат.

Ранее «Городовой» рассказывал, что «Зенит» отгрузил «Оренбургу» три мяча и отдал своего чемпиона.