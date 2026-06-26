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Ловушка Лисьего Носа и бодрая Нева: ищем самую теплую воду в эти выходные

Опубликовано: 26 июня 2026 11:58
 Проверено редакцией
Ловушка Лисьего Носа и бодрая Нева: ищем самую теплую воду в эти выходные
Ловушка Лисьего Носа и бодрая Нева: ищем самую теплую воду в эти выходные
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Кроме температуры воды, важно также обращать внимание, соответствует ли водоем санитарным нормам.

Отличные новости — в наш регион возвращается тепло. А значит, самое время проверить, что там с водой.

За последние две недели ситуация почти не изменилась, но кое-какие важные детали есть.

Какая сейчас вода в городе?

Как сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в Неве и Финском заливе вода сейчас держится на отметке +17…+18 градусов. Это еще не «парное молоко», но для бодрого заплыва вполне подходит.

Интереснее всего дела обстоят в Лисьем Носу. Там мелко, поэтому вода очень чутко реагирует на погоду. Выглянуло солнце — прогревается до +21, прошел дождь — сразу падает до +17. Так что ловите солнечные часы!

В области теплее

Если не любите бодрящую воду, лучше ехать за город. В озерах и малых реках Ленинградской области вода сейчас прогрета до +18…+20 градусов. За эти теплые выходные она добавит еще градус-другой.

Полезные советы: что нужно знать

Перед тем как прыгать в воду, учтите пару важных моментов, о которых часто забывают:

  1. Проверяйте «чистоту»: Роспотребнадзор регулярно проверяет наши пляжи. Даже если вода теплая, она не всегда безопасна. Например, в черте города чаще всего разрешают только загорать. Для купания лучше выбирать проверенные озера в Приозерском или Выборгском районах.
  2. Берегите сердце: Разница между температурой воздуха (+25...+27) и воды (+18) всё еще приличная. Не запрыгивайте в воду с разбега — заходите постепенно, чтобы организм не получил шок от холода.
  3. Цветение воды: В стоячих озерах из-за жары может начаться цветение сине-зеленых водорослей. Если видите на поверхности густую зеленую кашицу — в такую воду лучше не лезть, это может вызвать аллергию.

Итог простой: выходные будут жаркими, вода — вполне терпимой. Собирайте сумки и наслаждайтесь летом, пока оно дает такую возможность!

Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Петербурге потеплеет.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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