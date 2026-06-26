Готовлю это из обычной картошки — а исчезает со стола за минуты: никакого гарнира не нужно

Готовлю это блюдо, когда хочется чего-то сытного, домашнего и по-настоящему уютного без сложной возни у плиты.

Картофельные лепёшки с грибной начинкой получаются настолько ароматными и вкусными, что никакого гарнира к ним уже не нужно — это полноценный ужин в одной тарелке.

Способом приготовления поделилась автор Дзен-канала "Рецепты от мамули".

Ингредиенты:

картофель — 5 шт.,

репчатый лук — 2 шт.,

морковь — 1 шт.,

чеснок — 2 зубчика,

яйцо — 1 шт.,

мука — 2 ст. л.,

куриное филе — 300 г,

грибы — 200 г,

зелёный лук — 1 пучок,

сливки 20% — 100 мл,

сыр моцарелла — 100 г.

Приготовление

Картофель очищаю и натираю на самой мелкой тёрке вместе с морковью и частью лука. Добавляю измельчённый чеснок, яйцо, муку, соль и перец. Всё хорошо перемешиваю до густой массы.

Готовлю это из обычной картошки — а исчезает со стола за минуты: никакого гарнира не нужно - image 1

Обжариваю небольшие лепёшки на сковороде до румяной корочки с двух сторон. Готовлю на среднем огне, чтобы они успели пропечься внутри и не подгорели.

Куриное филе нарезаю мелкими кубиками и обжариваю до золотистой корочки. Отдельно пассерую лук, добавляю грибы и выпариваю лишнюю влагу. Соединяю курицу и грибы, добавляю сливки, соль и перец, томлю до лёгкого загустения. В конце вмешиваю зелёный лук.

На половину готовой картофельной лепёшки выкладываю начинку, посыпаю тёртым сыром и накрываю второй половиной. Слегка прижимаю.

Примерное время приготовления: 40 минут

Личный опыт

Иногда я добавляю в картофельную основу немного кабачка — получается ещё нежнее и сочнее.

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