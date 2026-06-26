Готовлю это из обычной картошки — а исчезает со стола за минуты: никакого гарнира не нужно

Картофельные лепёшки с грибной начинкой получаются настолько ароматными и вкусными, что никакого гарнира к ним уже не нужно — это полноценный ужин в одной тарелке.
Способом приготовления поделилась автор Дзен-канала "Рецепты от мамули".
Ингредиенты:
- картофель — 5 шт.,
- репчатый лук — 2 шт.,
- морковь — 1 шт.,
- чеснок — 2 зубчика,
- яйцо — 1 шт.,
- мука — 2 ст. л.,
- куриное филе — 300 г,
- грибы — 200 г,
- зелёный лук — 1 пучок,
- сливки 20% — 100 мл,
- сыр моцарелла — 100 г.
Приготовление
Картофель очищаю и натираю на самой мелкой тёрке вместе с морковью и частью лука. Добавляю измельчённый чеснок, яйцо, муку, соль и перец. Всё хорошо перемешиваю до густой массы.
Обжариваю небольшие лепёшки на сковороде до румяной корочки с двух сторон. Готовлю на среднем огне, чтобы они успели пропечься внутри и не подгорели.
Куриное филе нарезаю мелкими кубиками и обжариваю до золотистой корочки. Отдельно пассерую лук, добавляю грибы и выпариваю лишнюю влагу. Соединяю курицу и грибы, добавляю сливки, соль и перец, томлю до лёгкого загустения. В конце вмешиваю зелёный лук.
На половину готовой картофельной лепёшки выкладываю начинку, посыпаю тёртым сыром и накрываю второй половиной. Слегка прижимаю.
Примерное время приготовления: 40 минут
Личный опыт
Иногда я добавляю в картофельную основу немного кабачка — получается ещё нежнее и сочнее.
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