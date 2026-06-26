Хайям назвал признак по-настоящему великих людей — под силу абсолютно любому

Мудрость сквозь века

Омар Хайям, выдающийся мыслитель, живший на территории современного Ирана более десяти веков назад, оставил после себя богатое наследие в виде мудрых изречений и научных трудов. Широкой публике он известен прежде всего как поэт, однако его вклад в развитие математики, астрономии и физики также неоценим.

На протяжении всей своей жизни Хайям глубоко изучал человеческую психологию, межличностные отношения и окружающий мир. Эти наблюдения легли в основу его мудрых рубаи, которые остаются актуальными и находят отклик в сердцах людей по сей день.

Обманчив и фальшив любого счастья лик, Что алчностью мутит нам бытия родник. И вздох длиною в жизнь один лишь — бескорыстье. Живущий для других единственно велик!

В этом четверостишии поэт обращается к теме человеческого эгоизма, проводя параллель с алчностью. По мнению Хайяма, такой образ жизни ведет к саморазрушению, поскольку чрезмерная сосредоточенность на себе самом является шагом к падению.

И напротив, те, кто посвящает свою жизнь служению другим, не ожидая ничего взамен, обретают истинное величие и вечную память, которая сохраняется в сердцах людей.

В современных реалиях слова Хайяма приобретают особую актуальность. Прислушаться к мудрости поэта должен каждый.

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