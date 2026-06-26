За путевку и дорогу: как Петербург компенсирует эвакуацию детей из лагерей Крыма

Планы на летний отдых в Крыму пришлось резко менять. С 22 июня на полуострове из соображений безопасности закрыли все детские лагеря. Это решение затронуло сотни семей из Петербурга.
Власти города уже пообещали: детей вывезут, а расходы компенсируют, сказала вице-губернатор Ирина Потехина в эфире телеканала «Сантк-Петербург».
Что произошло и почему всех увозят?
Решение о закрытии лагерей не было случайным. Ситуация в регионе остается неспокойной, и рисковать здоровьем детей никто не хочет.
Поэтому власти решили: до конца лета организованного детского отдыха в Крыму не будет. На момент закрытия на полуострове отдыхало более 250 ребят из нашего города.
Как вернут деньги за сорванный отдых
Главный вопрос родителей — «что с деньгами?». Вице-губернатор Ирина Потехина успокоила: никого в беде не оставят. Схема возврата такая:
- Если вы сами покупали путевку, вам вернут полную стоимость.
- Если ребенок поехал по бесплатной (бюджетной) путевке, город полностью оплатит дорогу домой.
Где могут отдохнуть дети?
Как сообщалось ранее, детей из «Артека» сначала перевезли в Анапу. Но не все сразу едут домой:
- Треть детей (в основном те, кому нужно поправить здоровье в санаториях) решили не прерывать отдых. Их перевели в лагеря Краснодарского края.
- Остальных забрали родители самостоятельно или были организованы группы на поездах.
Главное сейчас — спокойствие. Все дети в безопасности, а финансовые вопросы решатся в ближайшее время.
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