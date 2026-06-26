Городовой / Новости Петербурга / За путевку и дорогу: как Петербург компенсирует эвакуацию детей из лагерей Крыма
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Книжная дуэль столиц: пока Москва ставит рекорды с «Графом Монте-Кристо», Петербург ищет Мастера Новости Петербурга
Математический взрыв в Петербурге: число стобалльниковна ЕГЭ выросло в 6 раз за год Новости Петербурга
Готовлю это из обычной картошки — а исчезает со стола за минуты: никакого гарнира не нужно Полезное
Ловушка Лисьего Носа и бодрая Нева: ищем самую теплую воду в эти выходные Новости Петербурга
Хайям назвал признак по-настоящему великих людей — под силу абсолютно любому Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Россия
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

За путевку и дорогу: как Петербург компенсирует эвакуацию детей из лагерей Крыма

Опубликовано: 26 июня 2026 11:28
 Проверено редакцией
За путевку и дорогу: как Петербург компенсирует эвакуацию детей из лагерей Крыма
За путевку и дорогу: как Петербург компенсирует эвакуацию детей из лагерей Крыма
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Часть детей переведена в санатории Краснодарского края. 

Планы на летний отдых в Крыму пришлось резко менять. С 22 июня на полуострове из соображений безопасности закрыли все детские лагеря. Это решение затронуло сотни семей из Петербурга.

Власти города уже пообещали: детей вывезут, а расходы компенсируют, сказала вице-губернатор Ирина Потехина в эфире телеканала «Сантк-Петербург».

Что произошло и почему всех увозят?

Решение о закрытии лагерей не было случайным. Ситуация в регионе остается неспокойной, и рисковать здоровьем детей никто не хочет.

Поэтому власти решили: до конца лета организованного детского отдыха в Крыму не будет. На момент закрытия на полуострове отдыхало более 250 ребят из нашего города.

Как вернут деньги за сорванный отдых

Главный вопрос родителей — «что с деньгами?». Вице-губернатор Ирина Потехина успокоила: никого в беде не оставят. Схема возврата такая:

  • Если вы сами покупали путевку, вам вернут полную стоимость.
  • Если ребенок поехал по бесплатной (бюджетной) путевке, город полностью оплатит дорогу домой.

Где могут отдохнуть дети?

Как сообщалось ранее, детей из «Артека» сначала перевезли в Анапу. Но не все сразу едут домой:

  1. Треть детей (в основном те, кому нужно поправить здоровье в санаториях) решили не прерывать отдых. Их перевели в лагеря Краснодарского края.
  2. Остальных забрали родители самостоятельно или были организованы группы на поездах.

Главное сейчас — спокойствие. Все дети в безопасности, а финансовые вопросы решатся в ближайшее время.

Ранее «Городовой» рассказывал, как отправить ребенка в лагерь и не разориться.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью