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Математический взрыв в Петербурге: число стобалльниковна ЕГЭ выросло в 6 раз за год

Опубликовано: 26 июня 2026 12:38
 Проверено редакцией
Математический взрыв в Петербурге: число стобалльниковна ЕГЭ выросло в 6 раз за год
Математический взрыв в Петербурге: число стобалльниковна ЕГЭ выросло в 6 раз за год
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
Это абсолютно исторический рекорд. 

В Петербурге в этом году настоящий образовательный «взрыв». Город побил все исторические рекорды по количеству стобалльников на ЕГЭ. И это при том, что еще не проверили все работы.

Математический прорыв

Главная сенсация случилась с профильной математикой. Судите сами: в прошлом году высший балл получили всего 50 человек.

В этом году их уже 300, сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина во время прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург".

Это не просто везение. Специалисты говорят, что в этом году задания по математике стали чуть более «человечными», а подготовка в петербургских школах — сильнее.

Кроме того, 70 выпускников сдали на 100 баллов сразу и математику, и физику. Это будущая элита нашей инженерии и науки.

Опасная, но заманчивая пересдача

В этом году по инициативе президента ввели новое правило: любой выпускник может пересдать один предмет на выбор, чтобы улучшить результат. В Петербурге на это решились около 10 тысяч человек.

Но тут есть важный нюанс, о котором стоит знать всем:

  • Старый результат аннулируется полностью.
  • В зачет пойдет только вторая попытка.
  • Если на пересдаче баллов будет меньше, чем в первый раз — увы, вернуть прежние цифры не получится.

Это риск, но статистика радует: 80% тех, кто идет на пересдачу, действительно улучшают свои баллы.

Это еще не финал

Сейчас известны результаты только по семи предметам. Впереди — данные по остальным экзаменам и итоги резервных дней. В Смольном уверены, что армия стобалльников еще существенно пополнится.

Петербург в очередной раз подтвердил статус образовательной столицы. Ждем окончательных цифр, но уже понятно: этот выпуск точно войдет в историю.

Ранее «Городовой» рассказывал, как более 40 тысяч петербуржцев сдадут экзамены.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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