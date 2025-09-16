От хабалки до клоуна: может ли смайл стать предметом судебного разбирательства

Если кто-то назвал кого-то обидным словом или поставил неподходящий эмодзи, это не значит, что ему назначат штраф.

В Красноярске районный суд отменил штраф, который ранее назначил мировой суд за оскорбление в дачном чате.

Поводом стала жалоба одной женщины на соседку, которая в общении в онлайн-сообществе дачников назвала ее «хабалкой» и добавила смайлик с клоуном.

Сначала это посчитали оскорблением, и соседку оштрафовали на 5 тысяч рублей. Но районный суд с этим не согласился и отменил штраф.

Что говорит суд

Суд пояснил, что для административного наказания по статье 5.61 КоАП — а именно за оскорбление — нужно, чтобы высказывание было циничным и глубоко противоречащим нормам морали.

Просто то, что кто-то воспринял слова как обидные, еще не значит, что в них есть состав правонарушения.

Что говорит эксперт?

Адвокат Елена Пономарева объяснила «Городовому», в каком случае оскорбление в чате может быть расценено как оскорбление.

«Именно с целью определения, являются ли те или иные высказывания оскорбительными, назначаются специализированные лингвистические экспертизы. Что касаемо такого термина, как хабалка, то это разговорно-сниженное слово. Но суд апелляционной инстанции обоснованно пришел к выводу, что под оскорблением стоит понимать циничную, глубоко противоречившую нравственным нормам форму. В свою очередь должно быть подтверждено результатами проведенной лингвистической экспертизы и отражены в заключении эксперта. Только в этом случае высказывание может быть признано оскорблением. Одного того, что оно было воспринято потерпевшей как оскорбительное, недостаточно для наличия состава административного правонарушения», — говорит эксперт.

Что касается использование смайлов, то адвокат отметила, что ответственность за их использование может также наступить, если он содержит запрещенную символику.