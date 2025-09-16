От хабалки до клоуна: может ли смайл стать предметом судебного разбирательства

В Красноярске районный суд отменил штраф, который ранее назначил мировой суд за оскорбление в дачном чате.
Поводом стала жалоба одной женщины на соседку, которая в общении в онлайн-сообществе дачников назвала ее «хабалкой» и добавила смайлик с клоуном.
Сначала это посчитали оскорблением, и соседку оштрафовали на 5 тысяч рублей. Но районный суд с этим не согласился и отменил штраф.
Что говорит суд
Суд пояснил, что для административного наказания по статье 5.61 КоАП — а именно за оскорбление — нужно, чтобы высказывание было циничным и глубоко противоречащим нормам морали.
Просто то, что кто-то воспринял слова как обидные, еще не значит, что в них есть состав правонарушения.
Что говорит эксперт?
Адвокат Елена Пономарева объяснила «Городовому», в каком случае оскорбление в чате может быть расценено как оскорбление.
«Именно с целью определения, являются ли те или иные высказывания оскорбительными, назначаются специализированные лингвистические экспертизы.
Что касаемо такого термина, как хабалка, то это разговорно-сниженное слово.
Но суд апелляционной инстанции обоснованно пришел к выводу, что под оскорблением стоит понимать циничную, глубоко противоречившую нравственным нормам форму.
В свою очередь должно быть подтверждено результатами проведенной лингвистической экспертизы и отражены в заключении эксперта.
Только в этом случае высказывание может быть признано оскорблением.
Одного того, что оно было воспринято потерпевшей как оскорбительное, недостаточно для наличия состава административного правонарушения», — говорит эксперт.
Что касается использование смайлов, то адвокат отметила, что ответственность за их использование может также наступить, если он содержит запрещенную символику.