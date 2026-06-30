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Грозы — только для области: синоптики пообещали Петербургу +27 и теплую воду в заливе

Опубликовано: 30 июня 2026 09:09
 Проверено редакцией
Грозы — только для области: синоптики пообещали Петербургу +27 и теплую воду в заливе
Грозы — только для области: синоптики пообещали Петербургу +27 и теплую воду в заливе
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
В ближайшие дни петербуржцы будут наслаждаться летом. 

Лето в Северной столице решило нас порадовать. Сегодня за погоду отвечает барический гребень. Это область высокого давления, которая буквально «выдавливает» тучи и осадки из города.

В Петербурге будет переменная облачность. Дождей в самом городе почти наверняка не будет.

По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, температура воздуха будет комфортной: +24…+26°. Ветер западный, легкий.

А что в области?

Жителям Ленобласти повезло чуть меньше. Там могут пройти короткие дожди, а кое-где даже прогремят грозы. Это «привет» от уходящего холодного фронта.

Зато там может быть даже жарче, чем в центре — местами до +28°.

Среда будет еще жарче

Завтра лето окончательно возьмет свое. В среду зонтики можно смело оставлять дома. Будет сухо и солнечно. Ночью обещают около +15°, а днем воздух прогреется до +27°.

Тем временем Финский залив уже прогрелся. Как сообщил синоптик Александр Колесов, температура воды там +19…+21 градус.

Теплее всего в Шепелево, где тоже выше +20. А Нева остается верной себе, там температура не поднимается выше +17,5 градусов.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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