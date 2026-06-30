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Прямая связь с Минэнерго»: как Петербург застраховали от дефицита топлива в разгар лета

Опубликовано: 30 июня 2026 09:48
 Проверено редакцией
Прямая связь с Минэнерго»: как Петербург застраховали от дефицита топлива в разгар лета
Прямая связь с Минэнерго»: как Петербург застраховали от дефицита топлива в разгар лета
Global Look Press / Oleg Spiridonov / Business Online
Власти мониторят запасы на нефтебазах.

Накануне Владимир Путин собрал членов правительства и глав нефтяных компаний, чтобы обсудить ситуацию на топливном рынке.

Главная новость — российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) сейчас загружены на полную мощность. Благодаря этому уже в июле бензина и дизеля должны произвести больше, чем в июне.

Специальный штаб и «ручное» управление

Для контроля ситуации правительство создало специальный штаб. Он будет следить за рынком буквально в ежедневном режиме. Цель простая: не допустить дефицита и резкого скачка цен.

Вице-премьер Александр Новак уже предупредил регионы: нужно внимательно следить за логистикой и тем, чтобы топливо в первую очередь получали важные отрасли, например, сельхозпроизводители.

Сейчас начинается сезон активных полевых работ и массовых отпусков, поэтому спрос на горючее огромный.

А что в Петербурге?

В Северной столице за ситуацией следят особенно пристально. Губернатор Александр Беглов сообщил, что город постоянно на связи с Минэнерго.

Власти мониторят запасы на нефтебазах и следят, чтобы бензовозы вовремя доезжали до АЗС.

На текущий момент в Петербурге ситуация стабильная. Запасов топлива на городских базах хватает, перебоев с поставками на заправки нет.

Почему это важно именно сейчас?

Лето — всегда тяжелое время для топливного рынка.

  • Во-первых, люди много путешествуют на машинах.
  • Во-вторых, идет активная уборка урожая, где техника потребляет тонны дизеля.

Так что поводов для паники и очередей на заправках нет.

Ранее «Городовой» рассказывал, где нельзя хранить бензин.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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