Россиянам напомнили, где запрещено хранить бензин: даже пустая канистра может стать проблемой

Многие хранят бензин неправильно.

На фоне повышенного спроса на топливо многие автомобилисты начали покупать бензин про запас, храня его в канистрах. Однако специалисты напоминают: далеко не каждое место подходит для хранения горючего, а нарушение требований может обернуться серьезными штрафами и даже уголовной ответственностью.

Почему бензин опасно хранить дома

Бензин относится к легковоспламеняющимся жидкостям, причем опасность представляют не только само топливо, но и его пары. Они способны скапливаться в плохо проветриваемых помещениях и воспламеняться даже от небольшой искры или статического электричества.

Именно поэтому действующие правила пожарной безопасности запрещают хранить бензин в квартирах, на балконах, в подъездах, тамбурах, на лестничных площадках, а также в кладовых, расположенных внутри жилых помещений.

Опасно оставлять канистры на застекленных лоджиях, где летом температура может быть высокой.

Под запрет также попадают подвалы, чердаки, котельные, электрощитовые, вентиляционные камеры и другие технические помещения.

Такие места плохо проветриваются, поэтому даже небольшая утечка топлива способна привести к тяжелым последствиям.

Можно ли хранить бензин в гараже

Многие автомобилисты уверены, что хранить запас бензина можно в гараже. Однако правила запрещают держать топливо в гаражах, подземных паркингах и на автомобильных стоянках.

Более того, нельзя хранить там даже пустые емкости из-под бензина. Также запрещено заправлять автомобили внутри гаражей, сливать топливо и оставлять открытым бензобак.

Багажник автомобиля подходит только для перевозки топлива. Во время поездки канистра должна быть герметично закрыта, надежно закреплена и находиться вдали от источников тепла.

Где разрешается хранить запас топлива

Для владельцев частных домов наиболее безопасным вариантом считается отдельное хозяйственное помещение, не используемое как гараж. Оно должно хорошо проветриваться, быть защищено от солнечных лучей и находиться вдали от отопительных приборов и другого оборудования.

Хранить бензин рекомендуется только в плотно закрытой заводской таре, отдельно от газовых баллонов, удобрений, химикатов и других потенциально опасных веществ.

Юрист Никита Навасардов напомнил, что с проверкой могут прийти в любой момент по жалобе соседей или просто бдительных граждан.

"Сотрудники Государственного пожарного надзора (МЧС) проводят проверки как плановые, так и внеплановые проверки, как правило, означающие проверку по жалобе", — рассказал он.

В какой таре можно хранить бензин

Специалисты советуют использовать специальные металлические канистры с герметичной крышкой. Допускается применение пластиковых канистр, предназначенных именно для топлива и имеющих соответствующую маркировку.

Использовать обычные пластиковые бутылки, стеклянную тару и другие бытовые емкости для хранения бензина нельзя.

Какие штрафы грозят нарушителям

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ. Для граждан штраф может составить от 5 до 15 тысяч рублей либо ограничиться предупреждением.

При действии особого противопожарного режима могут оштрафовать уже на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Если нарушение правил хранения бензина вызвало пожар, штраф возрастет до 50 тысяч рублей.

Если нарушение привело к тяжелым последствиям или гибели человека, возможна уголовная ответственность по ст. 218 УК РФ. Она предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

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