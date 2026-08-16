Повезет не только Овнам и Весам: денежный гороскоп на неделю с 17 по 23 августа - коснется каждого

Финансовый прогноз на неделю от "Городового"

Портал “Городовой” опубликовал денежный гороскоп на неделю с 17 по 23 августа. Прогноз затронет каждый знак Зодиака.

Овны должны соблюдать дисциплину в работе, что позволит не допустить различных ошибок.

Тельцам следует поставить перед собой крупную цель, после чего начать к ней двигаться.

Близнецам придется много работать ради достижения результата, но это того стоит.

Раки познакомятся с правильными людьми, которые помогут улучшить заработок.

Львам пора уделить время анализу затрат, так как на данный момент они покупают много лишнего.

Девы покажут железную дисциплину в работе и прочих делах, из-за чего вызовут восхищение окружающих.

Весам следует окунуться с головой в работу, что приведет к незамедлительным результатам уже к концу недели.

Скорпионы должны составить планы на ближайшее будущее, после чего начать их реализовывать.

Стрельцам нужно соблюдать осторожность при подписании любых документов, что позволит уберечься от обмана.

Козероги смогут показать свои лидерские качества, реализовать те возможности, которые прежде откладывались на второй план.

Водолеям стоит отдохнуть от работы и других забот, что позволит восстановить силы.

Рыбы реализуют те идеи, которые прежде казались неосуществимыми.

Ранее портал "Городовой" рассказал о гороскопе на вторую половину августа.

