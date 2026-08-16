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Обои в прихожей больше не клеят - скупают на Ozon рельефные панели под камень: выглядит «дорого-богато»

Опубликовано: 16 августа 2026 03:45
 Проверено редакцией
Обои в прихожей больше не клеят - скупают на Ozon рельефные панели под камень: выглядит «дорого-богато»
Обои в прихожей больше не клеят - скупают на Ozon рельефные панели под камень: выглядит «дорого-богато»
Городовой ру
Какой дизайн прихожей сделать

Прихожая ежедневно принимает на себя грязь, влагу и механические нагрузки, поэтому обычные обои здесь быстро приходят в негодность. Всё чаще их заменяют декоративными панелями под камень или кирпич. Это практично, долговечно и заметно упрощает уборку. Такое решение особенно актуально для небольших коридоров, где важна каждая деталь, пишет источник.

Как выбрать цвет и зону для отделки

Не обязательно закрывать все стены – достаточно выделить акцентную зону: стену за обувницей или участок у входной двери. Для узких коридоров выбирайте светлые оттенки – бежевый, песочный, светло-серый. Тёмные тона визуально сжимают пространство. Перед покупкой обязательно посмотрите образец при дневном и вечернем освещении.

Как правильно монтировать

Основание решает всё: снимите старые обои, выровняйте поверхность и загрунтуйте её. Самоклеящиеся листы прикладывайте постепенно, разглаживая от центра к краям. Панели на клей монтируйте с тщательной стыковкой рисунка. Не допускайте широких щелей – они выдают дешёвую отделку и портят общий вид.

Уход и важные ограничения

Загрязнения удаляются влажной мягкой тканью с мылом. Чтобы сохранить рельеф:

  • Не используйте абразивные порошки и жёсткие щётки.
  • Применяйте только нейтральные моющие средства.

Личный опыт

Автор «Городового» Алина Владимирова тоже решила попробовать новшество. Правда, о оформила панелями только стену за вешалкой, но даже в этом случае коридор преобразился, а уборка теперь занимает минуту. Даже после прогулок с детьми стены остаются чистыми.

Короткий вывод

Акцентная стена из фактурных панелей – это бюджетный способ освежить прихожую без капитального ремонта. Она стильная, простая в уходе и сохраняет опрятный вид долгие годы.

Ранее "Городовой" рассказывал, как зачистить желтые пятна под обоями.

*Статья не является рекламой, носит лишь информационный характер

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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