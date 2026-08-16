«Огурчики по-тираспольски»: постоянно готовлю это блюдо – так вкусно, что можно ум отъесть

Это блюдо получило свое название благодаря визуальному сходству мясных рулетиков с миниатюрными огурцами, а также использованию маринованных огурцов в сочетании с другими овощами в качестве начинки. В некоторых вариациях рецепта «Огурчики по-тираспольски» могут быть добавлены грибы, курага или чернослив.
Ингредиенты:
- Свиная вырезка — 300 г;
- Соленые огурцы — 3 шт.;
- Лук репчатый — 1 шт.;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Яйцо куриное — 1 шт.;
- Панировочные сухари — 2 ст. ложки;
- Соль — 1 щепотка;
- Перец душистый молотый — 1 щепотка.
Процесс приготовления:
Вырезку промыть, нарезать тонкими пластинами и отбить. Огурцы, чеснок и лук следует нарезать мелкими кубиками. Полученную смесь обжарить на сковороде.
Мясо посолить и поперчить. На каждый кусок мяса выложить подготовленную начинку и свернуть в рулетики. Яйцо взбить, обмакнуть в нем рулетики, затем обвалять их в панировочных сухарях.
Подготовленные рулетики выложить на противень и запекать в течение 30 минут при температуре 200 °C. Приятного аппетита.
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