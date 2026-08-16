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«Огурчики по-тираспольски»: постоянно готовлю это блюдо – так вкусно, что можно ум отъесть

Опубликовано: 16 августа 2026 06:07
 Проверено редакцией
«Огурчики по-тираспольски»: постоянно готовлю это блюдо – так вкусно, что можно ум отъесть
«Огурчики по-тираспольски»: постоянно готовлю это блюдо – так вкусно, что можно ум отъесть
Городовой ру
Блюдо станет вашим фаворитом

Это блюдо получило свое название благодаря визуальному сходству мясных рулетиков с миниатюрными огурцами, а также использованию маринованных огурцов в сочетании с другими овощами в качестве начинки. В некоторых вариациях рецепта «Огурчики по-тираспольски» могут быть добавлены грибы, курага или чернослив.

Ингредиенты:

  • Свиная вырезка — 300 г;
  • Соленые огурцы — 3 шт.;
  • Лук репчатый — 1 шт.;
  • Чеснок — 3 зубчика;
  • Яйцо куриное — 1 шт.;
  • Панировочные сухари — 2 ст. ложки;
  • Соль — 1 щепотка;
  • Перец душистый молотый — 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Вырезку промыть, нарезать тонкими пластинами и отбить. Огурцы, чеснок и лук следует нарезать мелкими кубиками. Полученную смесь обжарить на сковороде.

Мясо посолить и поперчить. На каждый кусок мяса выложить подготовленную начинку и свернуть в рулетики. Яйцо взбить, обмакнуть в нем рулетики, затем обвалять их в панировочных сухарях.

Подготовленные рулетики выложить на противень и запекать в течение 30 минут при температуре 200 °C. Приятного аппетита.

Ранее мы рассказали, как приготовить итальянскую закуску из перца и томатов.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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