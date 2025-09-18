Городовой / Общество / Власти Петербурга попытались разблокировать WhatsApp* и Telegram: что из этого вышло
Власти Петербурга попытались разблокировать WhatsApp* и Telegram: что из этого вышло

Опубликовано: 18 сентября 2025 15:32
Звонок, Телеграм
globallookpress/ Ilya Moskovets; Valentin Wolf

Петербургские депутаты пытались вернуть возможность звонков.

Запрет голосовых звонков в WhatsApp* и Telegram в России летом 2025 года вызвал большой резонанс и неудобства для многих пользователей.

Причина — меры безопасности от Роскомнадзора и Минцифр, которые так борются с мошенниками и террористами.

Как отреагировали власти Петербурга

На первом заседании осенней сессии в петербургском парламенте преложили направить обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой отменить запрет.

Однако инициатива не получила поддержки большинства депутатов: "за" проголосовали лишь 10 человек из 49, остальные воздержались или голосовали против, сообщает Фонтанка.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
