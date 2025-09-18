Власти Петербурга попытались разблокировать WhatsApp* и Telegram: что из этого вышло

Запрет голосовых звонков в WhatsApp* и Telegram в России летом 2025 года вызвал большой резонанс и неудобства для многих пользователей.
Причина — меры безопасности от Роскомнадзора и Минцифр, которые так борются с мошенниками и террористами.
Как отреагировали власти Петербурга
На первом заседании осенней сессии в петербургском парламенте преложили направить обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой отменить запрет.
Однако инициатива не получила поддержки большинства депутатов: "за" проголосовали лишь 10 человек из 49, остальные воздержались или голосовали против, сообщает Фонтанка.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.