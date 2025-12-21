Городовой / Город / Двойная маска: новый обман под вывеской маркетплейсов и СБП
Опубликовано: 21 декабря 2025 19:42
Городовой ру

Эксперты советуют самостоятельно перепроверять корректность интернет-адресов для обеспечения безопасности в сети.

Жителей России предупредили о появлении новой сложной схемы мошенничества, связанной с поддельными интернет-магазинами и платежами через Систему быстрых платежей. Об этой угрозе сообщила пресс-служба управления уголовного розыска МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В центре схемы — письмо, в котором говорится якобы о заказанной доставке смартфона или другого популярного товара.

В тексте письма есть ссылка, предлагающая «подтвердить» свои данные. При переходе с компьютера человек попадает на стандартную страницу магазина. Если же открыть ссылку со смартфона, появляется поддельный сайт с предложением принять участие в розыгрыше.

После согласия пользователя перенаправляют на следующий ресурс. Он оформлен так, чтобы напоминать страницу оплаты через Систему быстрых платежей. Здесь у жертвы запрашивают оплату страховки или государственной пошлины, после чего все отправленные деньги зачисляются мошенникам.

Специалисты советуют самостоятельно проверять интернет-адреса сайтов, не переходить по гиперссылкам из писем и перед внесением оплаты внимательно сравнивать реквизиты банка и адрес страницы. Эти рекомендации помогут снизить риск стать жертвой аферы. Пользователям рекомендуется проявлять особую осторожность при работе с такими уведомлениями.

Автор:
Юлия Аликова
Город
