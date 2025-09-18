Без мата и мемов: зачем России нужен православный мессенджер «Зосима»

В новом приложении не будет места юмору и мату.

В конце октября 2025 года в России появится новый мессенджер под названием «Зосима». Он создан специально для православных пользователей.

Запуск назначен на 30 октября, прямо перед Хэллоуином, и уже прошло тестирование сервиса с участием около 2000 человек, сообщает Рамблер.

Что такое «Зосима»

«Зосима» разрабатывается фондом «Иннотех XXI», который известен своей работой по реставрации храмов.

Изначально мессенджер задумывался как часть проекта «Спаси и сохрани», связанного с восстановлением храмов в Ярославской области.

Сегодня это полноценная социальная платформа. Она объединяет функции мессенджера и соцсети, а также адаптированна под православные сообщества.

Почему запуск перенесли

Первоначально планировалось запустить «Зосиму» еще год назад, но релиз несколько раз переносили из-за технической сложности и необходимости долгих тестирований, пишет daily.afisha.ru.

Президент фонда Алексей Агапов объяснил, что это «сложный продукт», поэтому над проектом работали не один месяц.

Особенности и функционал

«Зосима» сочетает в себе возможности обычного мессенджера — обмен сообщениями, групповые чаты, — и специальные функции, интересные именно православным пользователям.

Например, можно создавать профили храмов, рассказывать о жизни приходов, сообщать о проблемах, связанных с церковной жизнью, и даже организовывать сбор донатов на восстановление церквей.

Кроме того, в мессенджере предусмотрены блоги священников, где они смогут публиковать проповеди, делиться новостями, отвечать на вопросы верующих.

При этом в «Зосиме» запрещены мат, призывы к насилию и экстремизму, а также разного рода мемы и черный юмор.

«Зосима» — не «Макс» и не «Одноклассники»

Важно понимать, что «Зосима» не является конкурентом государственному мессенджеру «Макс».

«Это не аналог MAX абсолютно. Это вообще другая платформа изначально — что-то среднее между Одноклассниками и ВКонтакте», — цитирует Агапова rtvi.com.

Это не просто обмен информацией, а платформа для живого общения и взаимодействия внутри церковных сообществ.