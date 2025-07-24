112 и 122 на связи в новом мессенджере: что изменится для жителей Петербурга

Санкт-Петербург стал первым в России городом, чей сервис экстренной помощи начал работать через отечественный мессенджер MAX.

Теперь петербуржцы могут обращаться в службы «112» и «122» не только по привычным телефонам, но и через удобное приложение — просто отправить сообщение в чат или позвонить.

Что изменится для горожан?

До этого с экстренной службой «112» и информационной «122» жители города обращались в основном по телефонным номерам. Теперь в MAX доступны официальные аккаунты этих служб.

Через них можно: написать текстовое сообщение и получить помощь или консультацию; позвонить напрямую, не покидая мессенджер.

Для служб это значит быстрее принимать заявки и оперативно передавать их исполнителям.

За что отвечает служба

Государственная служба «112» отвечает за экстренные вызовы — пожар, аварии, медицинскую помощь. В Петербурге по этому номеру ежемесячно поступает около 300 тысяч звонков.

Информационная служба «122» помогает горожанам справиться с повседневными вопросами: запись к врачам, напоминания о прививках и диспансеризации.

С 2025 года там работает голосовой помощник «Виктория», сделавший почти миллион звонков по расписанию.

Мессенджер MAX — что это?

Максимально адаптированный под российские условия мессенджер создан силами «ВКонтакте» и запущен в марте 2025 года. Его позиционируют как национальный цифровой продукт.

Сейчас в нем более 2 миллионов пользователей, и функционал быстро расширяется — от общения до государственных услуг и цифровой безопасности.

Интеграция с городскими и экстренными службами в Петербурге — один из первых масштабных проектов, демонстрирующих возможности MAX как универсальной платформы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов считает, что такой подход обеспечит более современный, удобный и доступный сервис, повысит безопасность жителей и ускорит работу служб.

Но будьте осторожны

С началом популяризации мессенджера MAX участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят пользователям, представляясь сотрудниками MAX, и просят якобы для защиты аккаунта продиктовать код из СМС от «Госуслуг».

На самом деле реальная интеграция с «Госуслугами» лишь в стадии подготовки, и сервис не звонит пользователям по таким вопросам, сообщает Газета.ру.

Специалисты рекомендуют ни в коем случае не передавать коды подтверждения и предупреждать знакомых об этой схеме обмана.

Что дальше?

Также регион выступил с инициативой добавить кнопку экстренного вызова «112» в мессенджер, чтобы таким образом вызвать помощь в любом уголке страны одним кликом.

В масштабах России уже ведется работа по переносу городских служб и Госуслуг в национальный мессенджер. Таким образом, опыт Петербурга, возможно, станет примером и для других.