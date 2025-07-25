Дешевая крупа с камушками: почему экономия в «Пятерочке» оборачивается разорением

Когда бюджет поджимает, заманчивые цены в знакомом магазине кажутся спасением. Однако не все дешевое блестит. Покупка некоторых продуктов может обернуться неприятным сюрпризом.
Крупа с сюрпризами — камушки и шелуха в мешке
Пшеничная и ячневая крупа по 14 рублей кажется выгодным приобретением, но за такой ценой скрываются нежелательные гости — мелкие камушки и шелуха.
Промывание помогает избавиться от шелухи, но твердые камешки на зубах — не редкость. Ведь такая крупа не проходит должной очистки, что создает риск повредить зубы и портит вкус блюда.
Сливочное масло 72,5% — где граница между натуральным и подделкой?
Как пишет канал «Домсоветы», идея сэкономить на сливочном масле 72,5% чревата покупкой фальсификата.
Многие дешевые варианты содержат пальмовое масло вместо сливочного жира, что искажает вкус и снижает качество.
Натуральное масло не может долго храниться и имеет ограниченный срок годности, обычно от 30 до 60 дней при температуре не выше 5°C.
Цены на масло растут, а качество не всегда соответствует стоимости.
Тушенка за 33,99 рубля — что скрывается в банке?
На полках за низкой ценой тушенки больше всего смущает ее состав: на первом месте соевый белок, потом шкурка свиная и жир. Мяса почти нет.
Такой продукт — палка о двух концах: когда голодно можно будет съесть, но качество оставляет желать лучшего. Лучше приберечь силы для настоящей еды.
Сухофрукты и чай — от чего отказаться, чтобы не пожалеть
Изюм по цене 39,99 рубля выгоден, но в упаковке нередко обнаруживается мусор и песок — без тщательного промывания не обойтись.
Манго сушеное вкусное, но цена высокая — лучше сэкономить на количестве, но получить качество.
Тоже касается и чая по «красной» цене. Пакетики с низкой стоимостью часто напоминают вкусом не чай, а «веники», по отзывам покупателей.
Если совсем нет средств — лучше пить просто кипяток или собирать травы.
Продукты из «Пятерочки», которые лучше не покупать даже при жесткой экономии
|Продукт
|Цена (руб.)
|Основные минусы
|Советы
|Крупа (пшеничная, ячневая)
|14
|Камушки, шелуха, плохая очистка
|Тщательно мыть или отказаться
|Сливочное масло 72,5%
|~165 (180 г)
|Возможна подделка, пальмовое масло, долгий срок хранения
|Выбирать с коротким сроком и натуральным составом
|Тушенка
|33,99
|Много белка соевого, мало мяса, переработанные компоненты
|Избегать низких цен, искать проверенные бренды
|Изюм темный
|39,99
|Мусор, песок в упаковке
|Хорошо промывать, использовать для выпечки
|Чай «Красная цена»
|~10
|Низкое качество, «вкус веников»
|Лучше травяные настои или качественный чай
Дешевая цена нередко маскирует низкое качество и риски для здоровья.
Экономить — разумно, но стоит помнить — иногда скупой платит дважды. От выбора продуктов в магазинах зависит не только кошелек, но и благосостояние организма.