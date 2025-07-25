Дешевая крупа с камушками: почему экономия в «Пятерочке» оборачивается разорением

Когда бюджет поджимает, заманчивые цены в знакомом магазине кажутся спасением. Однако не все дешевое блестит. Покупка некоторых продуктов может обернуться неприятным сюрпризом.

Крупа с сюрпризами — камушки и шелуха в мешке

Пшеничная и ячневая крупа по 14 рублей кажется выгодным приобретением, но за такой ценой скрываются нежелательные гости — мелкие камушки и шелуха.

Промывание помогает избавиться от шелухи, но твердые камешки на зубах — не редкость. Ведь такая крупа не проходит должной очистки, что создает риск повредить зубы и портит вкус блюда.

Сливочное масло 72,5% — где граница между натуральным и подделкой?

Как пишет канал «Домсоветы», идея сэкономить на сливочном масле 72,5% чревата покупкой фальсификата.

Многие дешевые варианты содержат пальмовое масло вместо сливочного жира, что искажает вкус и снижает качество.

Натуральное масло не может долго храниться и имеет ограниченный срок годности, обычно от 30 до 60 дней при температуре не выше 5°C.

Цены на масло растут, а качество не всегда соответствует стоимости.

Тушенка за 33,99 рубля — что скрывается в банке?

На полках за низкой ценой тушенки больше всего смущает ее состав: на первом месте соевый белок, потом шкурка свиная и жир. Мяса почти нет.

Такой продукт — палка о двух концах: когда голодно можно будет съесть, но качество оставляет желать лучшего. Лучше приберечь силы для настоящей еды.

Сухофрукты и чай — от чего отказаться, чтобы не пожалеть

Изюм по цене 39,99 рубля выгоден, но в упаковке нередко обнаруживается мусор и песок — без тщательного промывания не обойтись.

Манго сушеное вкусное, но цена высокая — лучше сэкономить на количестве, но получить качество.

Тоже касается и чая по «красной» цене. Пакетики с низкой стоимостью часто напоминают вкусом не чай, а «веники», по отзывам покупателей.

Если совсем нет средств — лучше пить просто кипяток или собирать травы.

Продукты из «Пятерочки», которые лучше не покупать даже при жесткой экономии

Продукт Цена (руб.) Основные минусы Советы Крупа (пшеничная, ячневая) 14 Камушки, шелуха, плохая очистка Тщательно мыть или отказаться Сливочное масло 72,5% ~165 (180 г) Возможна подделка, пальмовое масло, долгий срок хранения Выбирать с коротким сроком и натуральным составом Тушенка 33,99 Много белка соевого, мало мяса, переработанные компоненты Избегать низких цен, искать проверенные бренды Изюм темный 39,99 Мусор, песок в упаковке Хорошо промывать, использовать для выпечки Чай «Красная цена» ~10 Низкое качество, «вкус веников» Лучше травяные настои или качественный чай

Дешевая цена нередко маскирует низкое качество и риски для здоровья.

Экономить — разумно, но стоит помнить — иногда скупой платит дважды. От выбора продуктов в магазинах зависит не только кошелек, но и благосостояние организма.