Тайна пропавшего органа и визит Николая II: как найти кирху Святой Марии Магдалины

Кирха появилась на берегу Финского залива в начале XX века, но ей предшествовали другие постройки.

В небольшом городе Приморске на берегу Финского залива стоит удивительное сооружение — кирха Святой Марии Магдалины.

Этот старинный лютеранский храм — не просто красивая церковь, а настоящий памятник истории и культуры Карельского перешейка с более чем шестисотлетней историей.

История кирхи: от деревянных церквей до гранитного шедевра

Свою историю кирха ведет с XIV века, когда на острове Суокансаари (сейчас Северный Березовый остров в архипелаге Березовые острова) была построена первая деревянная церковь.

Со временем храм менял свое место и облик — в разное время церкви стояли на соседних островах и на материке, и к началу XX века их было уже пять.

Все они были деревянными и часто оказывались слишком малы для растущего прихода, так что большие праздники приходилось отмечать просто под открытым небом.

Строительство новой кирхи: архитектурный шедевр северного модерна

Новый этап истории начался в начале XX века. В 1900 году известный финский архитектор Йозеф Стенбек взялся за проектирование новой просторной каменной кирхи.

Строительство шло с 1902 по 1904 годы.

Здание получилось необычным — выполненное в форме креста с узким острым шпилем высотой около 60 метров, оно построено из красноватого гранита местного происхождения.

Кирха вмещала 1800 человек — это была одна из крупнейших лютеранских церквей в регионе.

Особенная фреска и легенды кирхи

Церковь была освящена 18 декабря 1904 года. Особенным украшением стала огромная фреска на алтарном окне, изображавшая сцену явления Христа Марии Магдалине.

Центральная фигура — четырехметровый Христос, держащий терновый венец и рассыпающий розы, внизу — плачущая Мария Магдалина, а вокруг — ангелы и символы Духа Святого.

Кроме того, внутри стоял знаменитый 31-регистровый орган финского изготовления из фабрики Кангасала, пишет Петербург Центр.

По легенде считается, что музыкальный инструмент спрятали в лесах во время советского периода и до сих пор его не нашли.

Визит Николая II и судьба кирхи в XX веке

Интересно, что в 1905 году кирху посетил сам император Николай II. По его дневнику известно, что он зашел в церковь без охраны и внимательно слушал богослужение на финском языке.

После Второй мировой войны деревянная предшественница нынешней кирхи была перевезена в Выборг. Сам город Койвисто был переименован в Приморск в послевоенные годы.

Кирха сегодня: музей и память о прошлом

Сегодня здание кирхи уже не выполняет свои изначальные функции. С 1996 года в ней расположен Приморский краеведческий музей.

Там можно увидеть предметы быта, одежду прошлых эпох, материалы о советско-финских войнах, а также полюбоваться внутренним убранством церкви, сохранившимся до наших дней.

Особенно примечателен памятник, установленный у северного фасада — «Парус и крест». Он посвящен погибшим в войнах русским и финнам.

Как добраться и что посмотреть

До Приморска удобно добираться из Санкт-Петербурга — на поезде или автобусе примерно за 2,5 часа.

Кирха Святой Марии Магдалины — это не просто старинная церковь, а настоящий живой памятник истории.

Это символ смены эпох — от Средневековья через времена шведского владычества и финского присутствия до наших дней.