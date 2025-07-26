«Знать свой культурный код»: учителя выступили за новый предмет в школе — появится с 2026 года

С 2026 года в младшие классы вернут важный урок.

С 1 сентября 2026 года в российских школах появится новый обязательный предмет — «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР), который будет изучаться школьниками с 5-го по 7-й класс.

Это нечто вроде обновленной версии прежнего курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), который преподают сейчас в 5–6 классах.

Но новая программа охватит больший возраст и станет более масштабной.

Почему это важно и зачем возвращают предмет?

Учитель высшей категории Андрей Дорожков объяснил «Городовому», почему так важен этот предмет в школе.

Андрей Дорожков Учитель «Изначально было не понятно, почему исключают из отдельных предметов ОДНКР. Предмет очень важный и интересный. Современному подрастающему поколению необходимо понимать, знать свой генетический культурный код. Духовность, культура нашего народа очень многогранна. Знание духовно-нравственных особенностей народов России позволит подростку сформировать необходимые ценности, важные для гражданина нашей страны. Народы России всегда отличались своим единением, выдержкой, трудолюбием, любовью к своей Родине. Уважение старшего поколения, своих родителей, семейные ценности, патриотизм — это тот небольшой список ценностей, которые отличали и отличают наш народ», — говорит эксперт.

Учитель отметил, что и на других предметах в школе формируется идентичность нового поколения, но отдельный предмет позволит это сделать более глубоко, понятно и ярко.