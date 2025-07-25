Удивительная находка: какого бренда оказался телефон петербурженки, который включился после двух месяцев на дне Невы

Жительница города на Неве уже не надеялась вернуть важные сведения, которые хранились в гаджете.

Жительница Санкт-Петербурга недавно получила необычный подарок судьбы — свой телефон, который пролежал почти два месяца на дне Зимней канавки.

Эта маленькая история привлекла внимание города и стала поводом вспомнить не только о везении девушки, но и о самом необычном участке воды в центре Петербурга.

Как это произошло

Один из водолазов Росгвардии, обследуя дно Зимней канавки на предмет старых боеприпасов, наткнулся на затонувший телефон.

Этот гаджет, несмотря на долгое нахождение в воде, удалось поднять и аккуратно высушить. Благодаря опыту военнослужащего, телефон даже включился, что позволило связаться с владелицей устройства.

«Сюрприз» из прошлого

Еще один случай подчеркивает, насколько в Петербурге, городе с богатой историей, где часто пересекаются прошлое и настоящее.

Так, совсем недавно при капитальном ремонте исторического здания на Васильевском острове рабочие обнаружили артиллерийскую мину времен Великой Отечественной войны.

Эта находка стала настоящим напоминанием о том, что даже дома и улицы города хранят следы масштабных исторических событий.

Мина была эвакуирована специалистами, и работы на объекте продолжились в привычном ритме.

Необычный телефон

Телефон, который пролежал на дне Зимней канавки, оказался не самым дорогим смартфоном, а одной из моделей Samsung Galaxy, однако для его хозяйки он был очень ценен, пишет Фонтанка.

Оказалось, что в этом мобильном телефоне хранилась важная информация. Военнослужащий Росгвардии смог вернуть его владелице в целости и сохранности, что вызвало искреннюю радость и благодарность.

Зимняя канавка — архитектурная жемчужина Петербурга

Зимняя канавка — это небольшой, но очень знаковый канал, расположенный прямо в центре Петербурга, рядом с Зимним дворцом и Эрмитажем.

Она была искусственно прорыта еще в начале XVIII века, примерно в 1718-1720 годах, с целью осушить болото вокруг дворцовой территории и защитить резиденцию императора от наводнений.

Сначала это был просто ров, который с течением времени превратился в уютный канал с гранитными набережными, украшенными балюстрадами и фонарями, став одним из архитектурных символов города.

Длина Зимней канавки всего около 228 метров, а ширина достигает 20 метров. Она соединяет реку Мойку с Невой и отделяет Дворцовую площадь от Эрмитажа.

В XVIII веке сюда ходили небольшие лодки, доставлявшие грузы для нужд императорского двора. А Эрмитажный мост, который проходит через Зимнюю канавку, связан с сюжетом оперы Чайковского «Пиковая дама».

Сейчас же канал — своеобразный музей под открытым небом, охраняемый и любимый жителями и туристами Санкт-Петербурга.