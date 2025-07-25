«Хоть мягко, хоть жестко»: как выбрать безопасный детский центр

В Петербурге девочка после посещения батутного центра оказалась в больнице с серьезными травмами.

В Петербурге в одном из батутных центров девочка получила перелом позвоночника после прыжков. Это привлекло к возбуждению уголовного дела, а детский центр тщательно проверят.

Батуты — это очень популярное развлечение для детей, но прыжки на них требуют особой осторожности и соблюдения определенных правил.

Во всех детских центрах обычно есть четкие инструкции и техника безопасности, которые обязательно необходимо соблюдать, но порой этого недостаточно.

Эксперт по безопасности Эдуард Халилов рассказал «Городовому», как обезопасить детей во время посещения детского центра.

«Здесь мы сталкиваемся с тем, что человеческий фактор является очень важным моментом. На игровых площадках есть определенные нормативы в плане правил безопасности и в теме установки монтажа. Есть площадки, где действительно нет никаких торчащих элементов, хомутов, все мягко, безопасно, красиво. Однако есть и такие, где деньги сэкономили. Там, где можно было повесить сетку, чтобы ребенок не вывалился, ее не повесили. Там, где можно было дополнительные мягкие элементы положить, там их нет. Все в таком формате. А это означает, что в таком месте ребенок покалечится», — говорит эксперт.

По словам Эдуарда Халилова, родителям нужно самим смотреть площадку перед тем, как пускать туда ребенка. Важно оценить потенциальную опасность.

Аниматоры

Эксперт отмечает, что важно понять, профессиональны ли аниматоры в детском центре. Если вы видите халатное отношение, то лучше выбрать другое место.

«Лучше, конечно, выбирать платные площадки. Если вы заплатили деньги, вы можете иметь претензии. Поэтому там будет более квалифицированный персонал. Хотя это тоже ни факт, ни панацея, но выше вероятность», — отмечает он.

Инструктаж

Конечно же родителям нужно разговаривать с детьми и инструктировать их.